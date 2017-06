Golden State Warriors - NBA valitseja, kes on tulnud selleks, et jääda

Neljanda hooajaeelse kohtumise järel sattusid Durant ja Curry Denveris ühe laua taha istuma. Aegapidi lahkusid teised mängija ja treenerid. Üksteise jaoks veel veidi võõrad Durant ja Curry trimpasid aga veini ja õppisid teineteist paremini tundma.

«Rääkisime lihtsalt elust ja kõigest muust. Kui kellegagi tekib hea side, siis võib tunde rääkida,» meenutas Durant ESPNi vahel möödunut.

Seejärel ei ole enam tagasi vaadatud. Ka Durant on korvpallifännide taas seas armastatud. Golden State on aga kolme aasta jooksul teist korda NBA meister. Seekordses finaalseerias viimaseks jäänud kohtumises alistati Cleveland Cavaliers 129:120 ning seeria võideti mängudega 4:1.

Paberil seisavad Golden State’il ees põnevad ajad. Suvel saavad vabaagentideks nii Durant kui ka Curry. USA meedia teatel Warriors siiski ülemäära muretsema ei pea – mõlemad mehed tahavad klubis jätkata.

Supertiimi koos hoidmiseks ei saa kõik ässad endale maksimaalset lepingut nõuda. Väidetavalt on valmis end ohverdama Durant.

Golden State’i liiga tipptiimiks vedanud Curry on selle aja jooksul olnud selgelt alamakstud ja see probleem vajab kiiremas korras lahendamist.

Curryl lõppeb suvega nelja-aastane leping, mille väärtus oli 44 miljonit dollarit. Nüüd saab mees aga viieaastase kontrahi väärtusega 207 miljonit dollarit. Tegemist on liiga läbi aegade suurima lepinguga.

Durant sõlmib väidetavalt taas 1+1 aasta pikkuse kokkuleppe, mis toob talle järgmisel hooajal sisse 31 miljonit dollarit.

Maletamist seisab Golden State’il ees veelgi. Lisaks kahele superstaarile saavad vabaagentideks ka Andre Igoudala, Shaun Livingston, JaVale McGee, David West, Ian Clark ja Zaza Pachulia.

Kõigi nimetatud meeste säilitamine käib Warriosile ilmselt üle jõu. Kuna aga Durant nõustus väiksema palgaga, suudetakse tõenäoliselt endale hoida kõige säravamad pärlid ehk Igoudala, Livingston, West ja McGee.

Igoudala juba viitas, et juulis on oodata kolme mehe pressikonverentsi. USA meedias eeldatakse, et nimetatud üritusel teatatakse korraga Duranti, Curry ja 2015. aasta finaalseeria kõige väärtuslikuma mängija Igoudala lepingute pikendamisest.

Ühelgi Warriorsi kandvatest jõududest – Durant, Curry, Draymond Green, Klay Thompson – ei ole ette tiksunud 30. eluaastat, niisiis võib nende domineerimist näha veel mõnda aega. Ennustuste kohaselt võiks sama koosseis veel järgmised kolm-neli hooaega liigas toimuvat dikteerida.

Selle koosluse hoidmiseks tuleb aga maksta rohkem, kui näeb ette liiga palgapiirang. See omakorda tähendab klubile, et tasuda tuleb ka luksusmaksu.

Golden State’i omanikele Peter Guberile ja Joe Lacobile tähendab supertiimi kooshoidmine järgmise nelja aasta jooksul umbes 1,2 miljardi dollarilist väljaminekut.

NBAs domineerimise nimel ollaksegi valmis seda raha maksma. Tõenäoliselt suudeti just selle lubadusega Durant eelmisel suvel Oklahoma City Thunderist endale meelitada.

«Siin on tegemist suurepärase mängijate seltskonna, kogukonna, areeni ja fännidega,» sõnas Durant võiduka finaalseeria järel kogu Oaklandis baseeruva tiimi kohta. «Ma olen ülimalt õnnelik, et saan selles kõiges osaline olla. Ma ei suuda tähistamist ära oodata.»

Kui Golden State’il on vaja suvel kõvasti lepinguid sõlmida, siis kindlasti ei magata ka Clevelandis. Selleks et suurele rivaalile tuleval aastal konkurentsi pakkuda, on tarvis meeskonda täiendada ning otsingud on alanud.

Cavaliersi suure kolmiku nõrgaks lüliks on seni peetud 28-aastast suurt äärt Kevin Love’i. Pidevalt on spekuleeritud, et Love vahetatakse välja mõne võimekama mängumehe vastu.

Kuulujuttude kohaselt on Cavaliers huvitatud Indiana Pacersis pallivast ääremängijast Paul George’ist. 27-aastase George’i lisandumisega oleks ka mullune meister võimeline mängima veelgi tänapäevasemat korvpalli.

KORVPALL

Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers 129:120

Warriors: Kevin Durant 39, Stephen Curry 34, Andre Igoudala 20.

Cavaliers: LeBron James 41, Kyrie Irving 26, J.R. Smith 25.

Warriors võitis finaalseeria mängudega 4:1.

Finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks (MVP) valiti Kevin Durant.

Golden State on nüüdsest viiekordne NBA meister (1947, 1956, 1975, 2015, 2017).

Fakte finaalseeriast:

-Tegemist oli NBA finaalseeriates esimese korraga, kui kolmel hooajal järjest on finaalis mänginud samad meeskonnad.

-MVP auhinna võitnud Durant viskas finaalseeria kõikides mängudes üle 30 punkti.

-Durant on karjääri jooksul mänginud kümnes finaalseeria kohtumises ja alati visanud üle 25 punkti. Varem on seda suutnud ainult Michael Jordan ja Shaquille O’Neal.

-Keskmiselt 33,6 punkti visanud, 12 lauapalli võitnud ja 10 resultatiivset söötu jaganud LeBron James sai läbi ajaloo esimeseks, kes NBA finaalseerias saanud keskmiselt kirja kolmikduubli.