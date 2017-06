Tukkuma jäänud Savisaar asus puhkepause küsima

«Kui te olete väsinud ja vähe maganud, siis kohtul on täiesti võimalus, et sel ajal, kui teised käivad lõunal, saate teie siin magada ja pikutada. Kui soovite, võite oma padja ja teki kaasa võtta,» pöördus kohtunik Anne Rebane istungipäeva lõpus Savisaare poole.

Savisaare kaitsja Oliver Nääs vaidles vastu, et siis peaks Savisaarel veel eraldi söögipaus ka olema. «Lõunapaus on nii pikk küll, et jõuab nii süüa kui ka tukkuda,» ütles kohtunik.

«Kas te ikka unerohtu tarvitate?» päris kohtunik Savisaarelt ööune kohta. Nääsi kommentaari peale, et see ei aita, teatas kohtunik, et et siis tuleb leida ravim, mis aitaks.

«Aitäh hea nõu eest,» lausus Savisaar. «Võtke heaks,» vastas kohtunik.

Keskpäeva paiku, kui küsimustevoor jõudis prokurörini, teatas Nääs, et kohtualune soovib nüüd magada. Selle tõestuseks jäi Savisaar kohtusaalis tukkuma.

Ravimikarp abiks

Savisaare kaitsjad Oliver Nääs ja Gretta Oltjer-Timberg esitasid Välile ohtralt küsimusi. Nääs tõi välja, et Savisaar võtab kokku üle kümne ravimi, millel kõigil on võimalikud kõrvalmõjud. Ta tahtis teada, kas eksperdid on ekspertiisiaktis ikka võimalike kõrvalmõjudega arvestanud.

Asi jõudis selleni, et Savisaar võttis oma portfellist välja ravimikarbi, ulatas selle Nääsile, mispeale võttis viimane pakendist demonstratiivselt välja ravimi infolehe, et hakata võimalikke sagedasi kõrvalmõjusid ette lugema.

Sellega ta aga kuigi kaugele ei jõudnud, sest kohtunik Rebane katkestas tema jutu: «Härra Nääs, ei ole vaja infolehte ette lugeda.» Kohtunik sekkus küsitlemisse korduvalt.

Nimelt oli Savisaar komisjonile kurtnud, et tal on probleeme lühimäluga. Oltjer-Timberg päris eksperdilt, kas see ei tähenda, et Savisaar pole võimeline pika kohtupäeva jooksul kogu informatsiooni vastu võtma.

Kohtunik katkestas küsitlemise ja ütles, et Savisaare kaitsjad ei peaks kordama teineteise küsimusi: «Võtke ennast kokku! Ja see märkus pange protokolli.»

Ka Edgar Savisaarel oli kaks küsimust, mis ta soovis Marika Välile esitada. Esiteks küsis ta, kas komisjoni liikmeks valitud kardioloog Margus Viigimaa ei liialdanud, kui soovitas tal ühe ravimi annust kahekordistada, kui tema tervisega peaks lood halvemaks minema. «Ma olen viimasel ajal infarktide kohta mitmetest kohtadest lugenud,» lausus Savisaar ja rääkis, et kirjanduse järgi juhtuvad infarktid sageli just öösiti magades. «Kui mul peale istungit kodus midagi juhtub, siis kas mul peaks kodus ka igapäevaselt arst olema ja kes selle tagab?» uuris ta teise küsimusena.

Väli vastas, et kindlasti ei pea Savisaarel kodus kogu aeg arst olema ja soovitas tervise halvenemise korral kiirabi kutsuda. Veel märkis kohtuarst, et paljud infarktid ei juhtu siiski puhkeajal.

Väli selgitas kohtusaalis viibijatele kannatlikult, et ekspertide ülesanne ei olnud terviseekspertiisi aktis öelda, kuidas peab Edgar Savisaart ravima, sest see on Savisaare raviarsti töö. Ekspertiisiakti ülesanne oli hinnata, kas Savisaar on võimeline istungitest osa võtma ja hiljem süüdimõistmisel karistust kandma.