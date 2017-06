Eesti kokteilisuvi: kurk, kasemahl ja lehmakomm

Ühele

4 cl Saaremaa Mustasõstra-Piparmündi Vodkat

4 cl metsamustikamahla (Karula Mahl)

4 cl arooniamahla (Karula Mahl)

2 cl leedriõiesiirupit (Metakor)

jääkuubikuid

Pane klaasi jää ja lase klaasil jahtuda. Aseta koostisained šeikerisse ja raputa läbi. Tühjenda klaas jääst, vala sinna šeikerist kokteil.

Raputatult, mitte segatult

Ilmselt on kõige kuulsamad kokteili puudutavad sõnad James Bondilt: «Raputatult, mitte segatult.» Esmaklassilisele luurajale kohaselt ei avalda see ilmakuulus spioon numbrikoodiga 007 oma lemmikkokteili Martini retsepti. Vastu luurates võib kinnitada, et klassikaline Martini koosneb 2 osast džinnist ja 1 osast vermutist. Kokteil segatakse kokku jäätükkide sees ja serveeritakse enne jääga jahutatud kokteiliklaasis.

Et Bond tahtis saada jahutatud jooki kiiresti, eelistas ta järsku raputust õrnemale kokteililusikaga segamisele. Paljudes riikides tehakse Martinit viinast, mõrusust lisatakse bitteriga. Aja jooksul on joogi lisandiks kujunenud oliiv või sidruniviil.

Hundijalavesi koos apelsinimahlaga ehk «kruvikeeraja» ei olegi tegelikult klassikalises tähenduses kokteil, vaid hoopis long drink ehk alkoholi pikendamine mahlaga. Viimast võib teha ka maitsestatud toonikuga, kuid ka siis jääb see pikendatud joogiks. Proffide maailmas koosneb kokteil ikkagi kahest alkohoolsest joogist, millest üks on tihti kangem ja teine lahjem. Enamasti lisatakse sinna ka mahla, mullivett või toonikut või teisi maitset või aroomi muutvaid lisandeid.

Paljude jaoks on kokteilide kodumaa Ameerika Ühendriigid – ilmselt küsiksid paljud, mis on inglaste džinni ja itaallaste vermuti kokkusegamisel pistmist ookeanitaguse maaga. Seda enam, et alkoholisortide miksimise ajaloolised juured asuvad kindlalt Vanas Maailmas. Täpsemalt Londonis, kus džinnist ja õllest segatud jooki kasutati alguses väidetavalt hobuste ergutamiseks enne müüki. Sellele segule hakati lisama ingverit ja nii oligi esimene kokteil valmis.

Ühendriikide liidrikoht kokteilimaailma edendajana sai alguse riigi jõukuse kasvu ja üleilmse jõudeelu levimisega. Paljus lükkas kogu maailma kokteilindusele hoo sisse kuiva seaduse kehtestamine Ameerikas 1920. aastal. See tekitas tähtede- ja triipudemaa kodanikes reisipalaviku, et üle maailma kangemat kraami proovimas käia. Ameeriklaste tollane napsilembus ja moodsad džässirütmid põhjustasid turistidele mõeldud kokteilibaaride buumi kõigis maailma metropolides ja hiljem kokteilikultuuri laialdasema leviku massidesse. Paljud nüüdseks klassikaks saanud segud on pärit just neist aegadest.

Rahvusvaheliselt jagataksegi kokteilid baarmenide seas unustamatuteks ja klassikalisteks, mille alla mahuvad kõik vanad ja traditsioonilised segud. Nendele vastukaaluks on uue ajastu joogid, nende hulgas ka moodsad suvevärskendajad. Samuti on levinud kokteilide liigitamine selle järgi, kas neid sobib pakkuda enne või pärast sööki või kogu päeva. Enne sööki serveeritakse tihti kokteile, mis on mõrud või happelised, et tekitada isu; pärast sööki magusaid kokteile, mille üks koostisosa on kindlasti liköör. Kogu päeva sobib tavaliselt serveerida lahjendatud kokteilisegusid, kus mahlade ja toonikute osa ületab poolt kokteili mahust. Mulliga veini ja mahla baasil segatud kokteilid on tihti mõeldud hommikupoolseks äratajaks.

Ideaalses kokteilis on koos magus, hapu, mõru, soolane, kange ja lahja. Meisterlik ja osav baarmen oskab kogu selle maitsegalerii kokteilis esile tuua. Isegi siis, kui palute tal segada midagi oma lemmikmargiga või eelistate hoopis alkoholivaba jooki.