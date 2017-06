Minimalistid alistasid kampsunid

Tartut on ajast aega peetud pehme boheemliku stiili kantsiks, kus kultuursed kodanikud pilluvad originaalseid pärleid. Kõik need pikkades seelikutes kahistajad ja pehmetes kampsunites kallistajad – ausalt öelda väga sümpaatne seltskond. Võiks eeldada, et Tartu tähtsündmus moemaailmas räägib sama keelt, kuid seekordsel Antoniuse moeetendusel oli asi sootuks vastupidine. Karge minimalism ja monokroomsus sõitis oma korrapärase ja klaari iluga hoopis teisel rööpal.

LAYK / Maris Savik

Neil, kes ootasid lavalist vaatemängulisust, võis pika õhtu jagu mustvalget minimalismi isegi kannatuse proovile panna. Sest midagi pöörast, kirgast ja ülevoolavat, mida Antoniuse etenduste hulka on seni ikka vürtsiks poetatud, sel korral lavale ei jõudnud. Kõik esitletav oli justkui läbi ühe maitsefiltri käinud, vaieldamatult professionaalne, kantav, kvaliteetne ja nüüdisaegne. Kuid küpsus on paraku vaba ka fantaasiat tiivustavast otsingurõõmust ja värskendavast toorusest. Toores kraamis on aga tihtipeale vitamiine veidi enam. Moetalendid naaberriigist Lätist astusid siinsetega üllatavalt sama jalga.

Üks ilusamaid etteasteid suve hakul oli 2N JNORTHi sügistalvise kollektsiooni etteaste. Täpsed proportsioonid, villakangad ja karusnahad. Viited viikingitele väga kaunil ja nüüdisaegsel kujul, ruunimärkides kandus edasi ka mütoloogiat, millest tänapäeva pragmatismis jääb kõvasti vajaka.

Väga vaatemängulise rannakollektsiooni tõi lavale Läti disaineri Elina Stobe märk SLOW. Mustvalge ja rafineeritud, kuid sellegipoolest intrigeeriv ja originaalne tervik. Küllap usub nii mõnigi pärast etendust, et üks läbipaistev taskutega seelik on absoluutselt hädavajalik rõivaese suveks, ja see, et niisugust asja pole seni pähe tulnud omada, on sügav eksitus.

Lummava kuju andis põhjamaisele minimalismile Kati Stimmer: unenäosinine ja eharoosa, sillerdavad sitikad ja pehmelt keha kallistavad lihtsad lõiked. Tõeline silmipaitav etteaste.

Kati Stimmer / Maris Savik

Pehmemaid kollaažimänge pakkus Kaari Reimandi märk Story od AFterlife oma vaoshoitud gammas vestidega. Ning kapuutsiga dressikatele, mida nagunii juba kõik noored univormina kannavad, pakkus uusi versioone Rain Is. Ehkki veidi ajas see kurjaks ka – kas tõesti lennukamalt luua tundub liiga riskantne?

Moeetenduse peapreemia viis sel korral kaasa kaubamärk KUUL. Raine Toss võlus metsamustrid linnamaastikele. Tema mustendavate puuvõrasiluettidega bomberid ja kleidid olid ka minu silmis üks erksamaid hetki moedefilee jooksul – sellised asjad, mida otsekohe kanda tahaks!

Lihtsat ja intrigeerivat materjalimängu pakkus LAYK: Karolina Lehtma ja Liisi-Ly Viitkini loodud jakid ja vihmamantlid olid sõna otseses mõttes vahasaju alla jäänud, mis tekitas rõivastele efektseid voolavaid mustreid. Sama kollektsioon sõidab Eestit esindama Moskva moekonkursile Russkii Siluet, samuti said kaks noort talenti Ivo Nikkolo preemia ja praktikavõimaluse ühes Eesti moe lipulaev-disainitiimis.

Aksessuaarikollektsioonide hulgas valitsesid sel aastal tumedad meeleolud: lugematul arvul musti kotte, urbanistlikest ranitsatest pika rihmaga klatšideni. Neid asju lähemalt ja kaugemalt uurides tuleb tunnistada, et distantsilt kogu nutikus kohale ei jõua, puudutades aga küll. Samas võiks fantaasiatiibu ka veidi uljamalt sirutada, pole vaja lasta end praktilise maailma ja müüdavuse kammitsaist liiga ohjes hoida.

Originaalsuse skaalalt säravaima etteaste tegi Läti moelooja Baiba Ladiga. Tema ulmelahedatel sarvik-kingadel lavale marssinud Kobayashi bränd on kontseptuaalselt sedavõrd tugev, et suudaks omanäolisusega tähelepanu äratada ka maailma moeareenil.