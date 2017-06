Täiskasvanud naasevad jooksujalu lapsepõlve

Eelistan kraavimuda spaale

Heiki Rebane tahab takistustega maastikujooksu eestvedajana Eestis teha selle nii populaarseks, et uudsel alal toimuks edaspidi sama palju võistlusi nagu järve- ja linnajooksude sarjas.

Miks on takistustega maastikujooks saanud viimase kahe aastaga Eestis üha menukamaks?

Ala populaarsus tuleneb vast inimeste arusaamisest, et tervise ja parema vormi nimel tuleb end liigutada. Ent tühipaljas jooksmine ei paku pinget. Takistustega maastikujooks ei ole lihtne, aga see pakub enamat. Seal saad panna tööle erinevad kerelihased nii üleval- kui ka allpool vööd, olgu rippes ahviredelil kõndides, rehvi või liivakotti tassides. Ja miks mitte tõestada pärast väsitavat mäesprinti, kui osav ujuja sa jooksujalanõudes oled.

Mida takistustega maastikujooks teile üle kõige pakub?

Mulle meeldib, et see pole pelgalt punktist A punkti B jooksmine, vaid see paneb ka proovile, visates kodarate vahele erinevaid oksi – saab osavust testida. Eriline on ka see, et saab end muust maailmast välja lülitada ja tunda end korraks jälle nagu väike laps, kes armastab mudas roomata ja ronimisväljakul turnida. Olen mees, kes eelistab kümme korda enam mudases kraavis jooksmist mõnes spaaujulas aja veetmisele.

Sel raskel alal osaleb hämmastavalt palju naisi. Huvitav, miks?

Naised on alati oma välimusele dieetide ja rühmatreeningutega rohkem tähelepanu pööranud. Nutimaailmas on paljud meist ka suured enesearmastajad. Vaadake, kui paljud teevad spordisaalis endast pilte kes teab mis nurga alt. Takistustega maastikujooksu võistlustel pole udupeent kaamerat vaja kaasa võtta. Selle eest hoolitsevad võistluse korraldajad, paigutades põnevamate takistuste juurde fotograafi, kes pildistamise osalejate eest ära teeb. Pärast on hea sõpradele ja sõbrannadele suhtlusvõrgustikus eputamiseks üles riputada, et näe, mis mina tegin.

Naised üldjuhul ei aja taga tulemust, vaid tahavad end mudastes mülgastes proovile panna isegi siis, kui nad ajateenistuse peale ei mõtle. Et jõle äge näeb välja ja prooviks ka, kuidas on.

Heiki Rebane jooksmas Tõrvas vee kohale laotud pontoonplankudel. / Taavi Niittee / Valgamaalane

Kus osaleda?

Eesti tänavused takistustega maastikujooksud

18. juuni – Kõva Mehe Jooks (10 km), Laagri, Harjumaa

2. juuli – Vägilase jooks (10 km), Tartu

15. juuli – Pajusi Mudajooks (10 km), Pajusi, Jõgevamaa

29. juuli – MyFitness Madness Final Race (5 km), Keila, Harjumaa

5. august – Saku ekstreemjooks (6 km), Saku, Harjumaa

6. august – Vägilase jooks (8 km), Lähte, Tartumaa

19. august – Valga X-jooks (10 km)

20. august – PassionRun (8 km), Ülgase, Harjumaa

29. oktoober – Võimatu 10 (10 km), Kääriku, Valgamaa