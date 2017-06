Superstaadion – Venemaa korruptsiooni sümbol

See mai keskpaigast pärit tsitaat – mis algas muide sõnadega: «See kõlab muidugi imelikult, aga…» – kuulub Venemaa gaasimonopolisti Gazpromi juhile Aleksei Millerile. Gazpromile kuulub Venemaa üks parimaid ja kõige rikkam jalgpalliklubi Peterburi Zeniit, kelle koduareeniks peaks Peterburi superstaadion tulevikus saama.

Kahe nädala jooksul peetakse maailmajagude karikaturniiri (kaheksa meeskonna osalusel aasta enne MMi peetav võistlus, kus osalevad kõigi maailmajagude valitsevad meistrid, pluss maailmameistermeeskond ja korraldajamaa) raames Peterburi uuel staadionil neli mängu, kaasa arvatud finaal. Ekspertide sõnul peab areen neile neljale mängule muidugi vastu, aga seejärel tuleb eelkõige staadioni muru ning selle kasvatamise ja hooldamise süsteem jälle ümber teha. See on viimane piisk staadioni õnnetuste karikasse, sest selle ehitamise käigus on ümber tehtud peaaegu kõik tööd, mis võimalikud.

Maailma kalleima staadioni nimele pretendeeriva areeni puhul kõlab see kõik karikatuurselt, kuid just seetõttu on paljude venemaalaste jaoks staadioni ehitus saanud viimastel aastatel ebakompetentsuse, hoolimatuse ja ka riigi tagant varastamise sümboliks.

Kümne ehitusaasta jooksul – esimene lubatud valmimisaasta oli juba 2009 – on mitteametlikult nii Gazprom Arenaks kui ka Zeniit Arenaks kutsutud staadioni eelarve kallinenud Vene meedia andmetel kuus korda. Peterburi linnavõimude viimane hinnang maksumusele oli tänavu kevadel 43 miljardit rubla (670 miljonit eurot), kuid kõik ehituslepingud kokku liitnud korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International Venemaa osakonna arvutuste järgi tuleb maksumus vähemalt 51 miljardit rubla (795 miljonit eurot).

See peaks olema maailma kõige kallim ainult klassikalise jalgpalli mängimiseks mõeldud staadion. Maailma kõige kalleim staadion on 1,4 miljardit eurot maksma läinud, 2010. aastal avatud Ameerika jalgpalli areen MetLife Stadium, mis on koduks NFLi klubidele New York Giants ja New York Jets. Klassikalise jalgpalli areeniga staadionitest on kõige kallim 1976. aasta Montreali suveolümpiaks ehitatud staadion, mille lõplikuks maksumuseks hinnatakse 1,35 miljardit dollarit ja mis sellest hoolimata seisab üsna kasutuna.

Venemaale on Peterburi oma juba teine superkallis staadion lühikese aja jooksul. 2014. aasta Sotši talimängudeks ehitati 695 miljonit dollarit maksma läinud Fišti-nimeline areen Musta mere kaldale. Seal mängitakse Moskva ja Kaasani kõrval samuti Konföderatsiooni karika mänge.

Venemaa uue superstaadioni ehitamise praegune maksumus ületab näiteks kaks korda Eesti naabruses asuva 650 000 elanikuga Pihkva oblasti tänavust eelarvet.

Peterburi Krestovski saarel asuva staadioni niigi veninud ja äpardunud ehitustööde finaal saabus tänavu kevadel, kui areenil pidid algama Zeniidi kodumängud, et väljak enne Konföderatsiooni karikat n-ö sisse mängida. Kui Zeniidi mängijad esimest korda staadionile jõudsid, avanes neile selline pilt, nagu oleks keegi üritanud kõrbes muru kasvatada – väljak oli üleni pruunikaskollane ja kohati polnud muru üldse üles tulnudki. Zeniidi kuulus rumeenlasest treener Mircea Lucescu tunnistas avalikult, et staadion pole isegi treeninguteks kõlblik. Selgus, et muru kasvamiseks ülikallile staadionile ehitatud insenerisüsteemid ei töötanud ja muru suri seetõttu lihtsalt ära.