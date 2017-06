Tänak ja M-Sport vallutavad Võrumaa

Soome MM-ralli oli aastaid Eesti autospordifännide Meka kahel lihtsal põhjusel – sinna oli hea lihtne minna ja Jyvaskylä teed olid oma ülesehituselt kõige lähedasemad Eesti omadele – meie pilootidel oli seal alati teatav eelis. 2014. aastal naasis aga MM-kalendrisse Poola etapp ja eestlaste sümpaatia muutus.

«Ma pole käinud neid teid varbaga tonksimas, aga nii palju, kui olen teleekraanilt näinud ja kuulnud sõitjate kommentaaridest, siis on Poola ralli pinnase poolest Eesti kruus ja katsed profiililt nagu Soomes, kiired ja trampliiniderohked,» kirjeldab kodune rallilegend Margus Murakas, miks on Eestis võistlema harjunud rallimehel kergem hakkama saada Poola kui Soome tingimustes.

«Ma ei kujuta ette, kuidas tee-ehitajad seda fraktsiooni võivad täpselt nimetada,» jätkab Murakas selgitamist, «aga Soome kruus oma graniitpõhjaga on hoopis teine, kõvem. Meie Lõuna-Eesti teed on liiva ja savi segu, tegu on hoopis pehmema kruusaga.»

See muudab ka auto käitumist. Soomes on lihtne kiiresti sõita – graniitpõhi tähendab, et autod püsivad enamasti kui rööbastel. Eestis ja Poolas aga… «Kui on kaua kuum olnud, siis pole üldse pidamist. Aga kui vahepeal on sadanud natukene vihma ja teed püsivad veidi savised, on väga hea pidamine.»

Poola ralli on kavas 29. juunist kuni 2. juulini. «Ega kaks MM-tiimi muidu testima ei tuleks. Nad ei ole siin niisama,» kinnitab Murakas, et siinsetel teedel saab kenasti paika esialgse võistlusseade, mida siis Poolas kohapeal tuleb viimistleda. Eile istus M-Spordi autos Elfyn Evans, täna on Tänaku kord ja reedel testib Ogier. Seejärel antakse sama katse üle Toyota tiimile. Täpset testimispaika me avalikult välja ütlema ei hakka – test on rallimeestele tõsine töö ja iga segav faktor kahandab Tänaku šansse võita Poolas teine järjestikune MM-ralli.