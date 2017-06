Filmiarvustus «Muumia» - turvaliselt jube

«Muumia»

USA 2017

Režissöör Alex Kurtzman

Osades Tom Cruise, Russel Crowe

Pikkus 1 tund ja 50 minutit

Idee järgi peaks värske «Muumia» niisiis võluma sünguse ja kõhedusttekitavate judinatega. Brendan Fraseri triloogiale omane indianajoneslik seikluslikkus ongi minema uhutud, ent sellest hoolimata ei sõua «Muumia» koguperefilmi atmosfäärist kaugele. See on mõistetav, sest Dark Universe võib end küll tumedaks kutsuda, ent peab olema sellegipoolest piisavalt pehme, et terve pere saaks kinosaalis popkorni nosida ja meelt lahutada.

«Muumia» probleem peitubki pigem stsenaariumis ja režiis. Pole piisavalt uuendusi ja pinevust, esitatakse lihtsalt vana lugu uues kuues ja võimsamate eriefektide taustal.

Võiks isegi öelda, et mõneti pakuvad Fraseri filmid põnevamat vaatamist. Mitte et Brendan Fraseri seiklused muumiaga oleksid kordades meeliülendavamad. Varasemate filmidega käib lihtsalt kaasas teatav nostalgiline aura. Eriti tuleb see välja, kui asetada kaalukausile 1999. aasta «Muumia». Tollal filmilindile püütud seiklused ei mõju tänapäeval enam kuigi tõsiseltvõetavalt, vaid pigem humoorikana. Kahtlemata ongi värskes «Muumias» närvikõdi rohkem, ent zombisõdalastest ja verejanulisest printsessist siiski ei piisa, et lämmatada filmi etteaimatavust ja turvaliselt igavaid stsenaristilisi valikuid.

Režissöör Alex Kurtzman on sellest teadlik ja püüab olukorda vürtsitada mahlakate vaheseikade ja võistlusstseenidega. Tegevusliin ei jää seejuures pidama ainult kõrbekuumadele liivalagendikele, vaid liigub Londonisse. Lisaks saab Cruise end näidata ühes oma firmapoosis – lennuki küljes rippudes. Et vaatajaid veel enam võluda, on sisse toodud teinegi A-listi staar, Russel Crowe. Kui Cruise on pahapoisist aardevarga rollis, siis Crowe kehastub kurjaks geeniuseks Dr. Henry Jekylliks (otsene vihje Robert Louis Stevensoni loodud karakterile novellis «Kummaline lugu Dr. Jekyllist ja Mr. Hyde’ist»). Crowe’i kähe hääletämber ja Dr. Jekylli karakter toovad filmi tõepoolest teatavat nišši.

Ei saa öelda, et ka 54-aastane (!) Tom Cruise oma rolli halvasti täidaks, kuigi nii mõnigi kriitik on tema pihta lennutanud karme mürginooli. Cruise’ile heidetakse ette tema viimaste aastate ebaõnnestunud filmivalikuid, mille hulka peaks nüüd kuuluma ka «Muumia». Kui välja arvata eelmisel aastal üllitatud «Jack Reacheri» järjefilm, on Cruise’i kehastatud action-kangelased siiski teinud eduka kassa ning võitnud ka kriitikute poolehoidu. Nii ei saa väita, justkui oleks Cruise oma sära kaotanud. Ka sel korral täidab Cruise oletatavasti eesmärki ning kuigi kassa polnud avanädalavahetusel kuigi suur, toob mees piletiraha siiski suure tõenäosusega koju.

