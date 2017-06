Ogier esitas M-Spordile ultimaatumi

Ogier on sel hooajal M-Spordi pakutavaga rahul, kuid tema sõnul ei suudeta niimoodi pikalt tehasetiimidega võidelda, kirjutab Motorsport News.

«Mõtlen juba praegu ka järgmisele aastale. Tahan kindlasti jätkata heades tingimustes. Ma ei ütle, et praegused olud on kehvad, kuid pikemas perspektiivis on niimoodi raske tehasetiimidele vastu saada,» tunnistas Ogier.

«Mulle meeldiks, kui Fordi tehas hakkaks meid toetama. Niimoodi võiksime koos edasi minna. Sellisel juhul oleks M-Spordis jätkamine minu esimene valik,» sõnas prantslane.«Olen asunud uurima ka teisi võimalusi. Ma ei taha tuleva hooaja kohta teha otsust alles oktoobris või novembris.»

Ka M-Spordi boss Malcolm Wilson tunnistas, et nad on valmis tegema kõike, et hoida koos praegust sõitjate koosseisu.