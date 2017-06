Endine kirikuõpetaja: Noored Kooli annab parima ettevalmistuse õpetajaametiks

Mihkel Laar on näide inimesest, kes on oma elus Noored Kooli programmi toel kannapöörde teinud. Tal ei ole pedagoogilist haridust, Laar õppis Tartu ülikoolis hoopis usuteadust ja ajalugu. Ta on Valgas ka kirikuõpetajaametit pidanud. See andiski talle aimuse, et tulevikus tahab ta tegeleda laste harimisega.