Helenius jättis kaotuse järel ülbitsemise

«Ma olin liiga ülbe,» tunnistab Helenius siiralt, seletades, miks prantslane Johann Duhaupas ta eelmisel aastal kuuendas raundis siruli lõi. «Olin valmis, trennid läksid hästi, keegi ei saanud sparringutel mulle vastu. Esimeses, teises ja kolmandas raundis ei olnud tal võimalustki ning minu enesekindlus aina kasvas ... Olin ülbe ega pidanud teda heaks poksijaks. Alahindasin teda. Ma ei võtnud seda matši tõsiselt ja tema taktika oli parem.»

Kodusel Hartwall Arenal saadud kaotus lõi Heleniuse korralikult rivist välja. «Ma sain väga haiget. Ma mõtlesin, miks ma üldse peaks ringi naasma – kui see on minu tase, siis pole sel mõtet. Minu siht on alati olnud kõige kõrgem: tulla maailmameistriks. Kui näen, et seda ei suuda, siis küll ma leian endale mõne lihtsama töö.»

Laupäeval üritab Helenius taas lahti lüüa ukse, mis aasta tagasi tal nina ees kinni virutati. Nüüd on soomlane juba 33-aastane, mis tähendab, et MM-tiitli poole pürgida on üha keerulisem. «On,» ei hakka Helenius salgama. «Aga mina jätkan ikka samamoodi treenimist. Jätan endast kõik ringi, et see matš võita, ja kui ringist välja tulen, siis vaatame järgmisi plaane.» Silver-tiitli omanik paikneks WBC hierarhias kolmandal kohal ehk on kahe matši kaugusel MM-vööst, mida praegu hoiab enda käes ameeriklane Deontay Wilder.

Tiitli ja Heleniuse vahel seisab 25-aastane britt Ian Lewison, kes on profikarjääri jooksul võitnud 12 matši, kaotanud kolm ja viigistanud ühe. «Ta on hea vastane. Arvan, et ta peab vastu vähemalt kolm raundi,» ütleb Helenius, aga täpsustab kiirelt, et tegu oli naljaga ja vastase alahindamise viga ta teist korda teha ei kavatse. «Vahe on selles, et ma olen nüüd vaimselt valmis selleks, et mulle tuleb vastu hea võitleja, ja see muudab mind valvsamaks. Suhtun sellesse matši kui korralikku katsumusse ja olen seetõttu tema löökideks paremini valmis.»

Tegelikult pidanuks Helenius mai lõpus Helsingis Silver-tiitlimatšis kohtuma britt Dereck Chisoraga, kelle ta 2011. aastal vastuolulises matšis kohtunike otsusega alistas, aga britt hüppas viimasel hetkel alt ära ja nõnda tuli Heleniusele vaid kuuajalise etteteatamisega leida uus vastane. Soomlane süüdistab Chisora otsuses Sauerlandi promootorfirmat. «Mina olin valmis, pidasin seitsmenädalase treeninglaagri, ja siis nad lihtsalt loobusid matšist. Väga ebaviisakas liigutus ja ma ei usu, et tulevikus nendega enam koostööd teen. Mina olin võitluseks valmis ja õnneks tekkis võimalus Eestisse tulla,» sõnab tihti siin treeniv soomlane, kes ihkab juba laupäeval ringi astuda.

Lisalugu

Heleniusele Mayweatheri ja McGregori megamatš meeldib

Enamik maailma poksijaid on arvamusel, et kui 49 matšis vaid võte tunnistanud Floyd Mayweather ning MMA superstaar Conor McGregor suve lõpus Las Vegases ringis kohtuvad, on see profipoksi ajaloo suurim häbiplekk. Robert Helenius asja nii ei näe: «Ma loodan, et see kohtumine toimub. See on ju puhas meelelahutus!» Nii nagu kõik maailma eksperdid, on ka soomlane veendunud, et iirlane saab Mayweahterilt korraliku koslepi – MMA on võrreldes poksiga ikka täiesti teine maailm –, aga midagi häbiväärset ta matšis ei näe. «Kellele poks või MMA tõesti meeldib, need mõistavad, et see on puhas sõu. Ja muidugi huvitaks kõiki, kui McGregoril tekiks nokaudivõimalus – see võib olla vaid üks löök ja igas matšis võib vedada. Nii et see oleks korralik meelelahutus.»