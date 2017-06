Tramburai võrkpallurite saamata jäänud raha üle jätkus täistuuridel

Nimelt kirjutas Postimees üleeile, et võrkpallureid ei jäetud rahata mitte kiire tähtaja tõttu, vaid reservfondist raha eraldamise blokeeris spordivälistel põhjustel Isamaa ja Res Publica Liit (IRL).

Erakonna esimees Helir-Valdor Seeder nimetas eile aga Postimehes väidetut valeks. «Kuigi spordireporterid on kirjutanud, viidates anonüümsetele allikatele, et IRLi tõttu jäi rahastamine toppama, ei vasta see tõele. Olen suhelnud IRLi valitsusdelegatsiooni liikmetega, nad ei ole blokeerinud võimalikku rahataotlust. Seda pole isegi valitsuses arutatud,» ütles Seeder vastulauses.

Võrkpalliliidu presidendi, Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnul arutasid ministrid võrkpalliliidu 70 000 euro suurust taotlust esmaspäeval mitteformaalsel kohtumisel. Esmaspäeva südaööl jõudis Pevkurini aga informatsioon, et ühel valitsuserakonnal oli lisatingimus toetuse eraldamiseks. Teisisõnu kinnitas ta Postimehes kirjutatut. «See tingimus ei olnud kuidagi seotud aga võrkpalliliiduga, vaid oli puhtalt poliitiline. Spordi ja spordiga mitteseotud poliitika sidumine ei olnud kuidagi aktsepteeritav,» lausus ta.

Eilses riigikogu infotunnis ütles peaminister Jüri Ratas, et tegelikult oli valitsus valmis võrkpallureid ikkagi toetama. Pevkur ei suutnud aga sellise jutu peale vaikida: «Kui keegi on tagantjärele tark, et valitsus ikkagi oleks toetanud, siis ei ole see usutav,» oli võrkpalliliidu presidendi vastus Ratasele.

Kas süüdi oli esimeste valel ajal esitatud taotlus või poliitilised mahhinatsioonid, vollekoondise kapteni Kert Toobali arvates see enam mingit rolli ei mängi. «Meie võrkpalluritena teeme oma tööd. Oleme lihtsalt läbinud selle kadalipu. Võrkpalliliidul oli võimalus seda turniiri korraldada ja loogiline oli, et mingi taotlus selleks esitati. Kui valitsus otsustas, et neil ei ole seda raha, et nad ei saa seda anda, siis nad ei saa seda anda. Ma ei leia, et sellel teemal on mõtet rohkem nutta,» sõnas koondises üle 200 mängu pidanud Toobal.

Toobal tunnistas, et kodus korraldatud turniir andnuks Eestile teatava eelise, aga kokkuvõttes midagi vollekoondisel tegemata ei jää. «Meie teeme trenni sama palju, meie enda tingimused kuidagi halvemaks või paremaks ei lähe. See oleks olnud Eesti inimestele. Ma arvan, et me oleme juba päris palju häid emotsioone pakkunud ja seda ju inimesed siia otsima tulevadki. Nüüd seda kohapealt ei saa, tuleb televiisorist vaadata.»

MM-valiksarja kolmanda ringi turniir toimub 19.–23. juulil ja koos Eestiga võitlevad finaalturniirile viiva ühe koha eest Belgia, Hispaania, Saksamaa, Slovakkia ja Valgevene. Eesti koondise mängudele on võimalik kaasa elada Kanal 12 ja Postimehe vahendusel.