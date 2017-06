Võrkpallikoondis siirdub tundmatusse

Koondislasi ootab ees reis tundmatusse. Ükski võrkpallur ei osanud ennustada, kui kurnav tuleb 13-tunnine lend üle ookeani sportlase kehale, sest keegi pole seda varem kogenud.

«Lihtne ta olema ei saa, aga loodetavasti on lennukis veidi rohkem ruumi kui Air Balticus,» räägib temporündaja Ardo Kreek, kel paberite järgi pikkust 2.03. «(Lennul on) nii palju aega, et seal peab niikuinii ringi liikuma, aga lennukipõrandal venitusharjutusi päris tegema ei hakka.»

Hiljuti oma 38. sünnipäeva tähistanud Toobalil pikk reisimine mingeid probleeme esile ei kutsu: «Minuga (1.89) on kõvasti lihtsam võrreldes nende «kolmemeetriste» meestega. Eks me ole üritanud, et pikad saaksid vahekäigu või varuväljapääsu koha, aga alati ei olene see meist. Vahel istuvad seal lihtsalt teised reisijad, vahet pole, kui pikad nemad on. Eriti see lend üle ookeani tuleb selline, kus mõni mees tuleb ümber istutada.»

«20 tundi ja pealegi vaja lennata. Mõte oli, et peaks kuskilt unerohtu sebima, et saaks lennukis magada,» räägib libero Rait Rikberg, kes koondise lühima mängijana peab enamasti istuma lennukis keskmisel istmel. «Aga emotsioon on meeskonnal kenasti üleval ja seda lennureis ära ei riku.»

Vähemalt tunni või paar kavatseb magada Kreekki. Ülejäänud aja veedab ta filmide seltsis: «Eile öösel juba tõmbasin telefoni üht koma teist, et oleks midagi vaadata ega peaks niisama lakke vahtima.»

Eesti koondise otsustavatest mängudest Maailmaliigas teeb ülekande Postimees.