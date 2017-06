Spordikuulsuse mälestusmärk kerkib jalutajate kohale

Sporditegelastest ja mõnest teisest nimekast tartlasest koosneva algatusrühma korraldatud konkursi võidutöö autorid on Eesti kunstiakadeemia arhitektuuritudengid Helmi Marie Langsepp ja Kristel Alliksaar (skulpturaalse lahenduse väljatöötamisse ja teostamisse on kaasatud skulptor Tõnis Paberit).

Atleedi naasmine

Autorid on Hackenschmidti kujutanud noore atleedina naasmas koju justkui teisest aegruumist. Skulptuuri kohal kõrguvatesse kaartesse on lõigatud märksõnad tema filosoofilistest teostest. Päikesevalguses joonistuvad maapinnale sõnade valgusvarjud.

Sportlasena raskejõustikus omal ajal ilma teinud Georg Hackenschmidt sündis Carl Hackenschmidti kalevi- ja villavabriku majas, mis asus enne sõda umbes sealsamas, kuhu on kavas paigaldada mälestusmärk – turuhoone ja Võidu silla vahele jalgrajalõigu kohale ja külgedele.

Mälestusmärgi autorite sõnul on raja kõrval kaared, millest olenevalt, kust vaadata, vormub kas terava viiluga maja piirjoon kui kujutlus kodust või maja järkjärguline hajumine ja lõpuks kadumine, tuues keskpunkti uuesti tee. «Hackenschmidt maailmakodanikuna oli suure osa oma elust võõrsil – teel –, ent temaga oli kaasas mälestus kodust Emajõe kaldal,» märkisid nad.

Raha kogumine

/ Graafika: TPM

Algatusrühma teatel läheb mälestusmärk maksma esialgsel hinnangul 150 000 eurot. Selle raha kogumiseks on nüüd antud võimalus teha annetusi MTÜ Festivitas Artiumi sihtotstarbelisele pangakontole EE712200001120282082 (ülekande selgitusse kirjutada G. Hackenschmidti monument).

Kui palju ja kas üldse kavatseb läbi aegade kuulsaima Tartust pärit sportlase mälestusmärgi heaks anda linnavalitsus?

Linnapea Urmas Klaas kiitis tartlaste eraalgatust.

«Linnavalitsus on nende mõtet toetanud ning konkursil väljavalitud töö ja selle tulevase asukoha kultuurikomisjonis ja mai alguses ka linnavalitsuse istungil heaks kiitnud,» lisas ta. «Ma loodan, et esimese hooga koguneb vajalik summa kodanike endi annetustest. Kõigil tartlastel on oma toetusega võimalik näidata, et selle monumendi püstitamist peetakse oluliseks.»

1. augustil möödub Hackenschmidti sünnist 140 aastat.