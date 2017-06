Veeteede amet ootab uhiuuele kontrollkaatrile nime

Alumiiniumist väikelaev Buster Cabin E on valmistatud spetsiaalselt veeteede ameti tellimusel tuntud Soome kaatritootja Busteri tehases. Kaater on 6,9 meetrit pikk ning 2,4 meetrit lai.

Veeteede ameti väike- ja siseveelaevade osakonna Tartu piirkonna vaneminspektor Oleg Barinski-Gesjuk kasutas uut kaatrit iseloomustades sõnu mugavus ja hea komplekteeritus.

«Oma töövahendite ja varustuse poolest on ta kindlasti nüüdisaegne,» lausus Ba-rinski-Gesjuk. Ta tõi näiteks wifiühendusega videosalvesti, mis filmib nii ette kui kõrvale. Lisaks on kaatril kõige moodsamad kaardiplotterid, radarid ja raadiojaamad.

Kiirem ja kergem

Võrreldes veeteede ameti vana patrullkaatriga on uus laev tunduvalt kergem ja kiirem. Kui vana kaater kaalus umbes 3,5 tonni ja liikus kiirusega 30 sõlme, siis Buster Cabin E kaalub umbes 1,4 tonni ning suudab 200-hobujõulise Yamaha päramootoriga liikuda kuni 40 sõlme ehk ligi 70 kilomeetrit tunnis. Maksimaalne kiirus sõltub laine kõrgusest, tuulest ning eelkõige kaatril olevate inimeste arvust.

«Tal on ka parem kiirendus. Vana laevaga oli sageli raske glisseerima tõusta. Kui kuus inimest oli peal, oli see juba probleem,» sõnas Barinski-Gesjuk. Ta tõi eraldi välja, et võrreldes tavakaatritega on uuel laeval kaks juhtimiskohta.

Võrreldes veeteede ameti vana patrullkaatriga on uus laev tunduvalt kergem ja kiirem.

«Seda saab juhtida nii eest kui ka tagant ning see teeb jällegi meie kontrollimise töö mugavamaks. Ka parda kõrgus vastab teiste aluste kõrgusele. Väikseid laevu oli muidu ebamugav kontrollida, aga nüüd on parda kõrgus enam-vähem teistega ühel tasapinnal,» selgitas Barinski-Gesjuk.

Vaneminspektor Arved Talu lisas, et uuel kaatril on ka palju parem valgustus, sest prožektoreid on rohkem. Laevas on viis istekohta, kui need alla lasta, saab neist teha kaks magamiskohta. «Aga meie ei maga,» naeris Barinski-Gesjuk ja nimetas inspektorite põhiliseks tööülesandeks järelevalvet.

«See on pisteline alla 12 meetri pikkuste laevade kontroll Peipsil, Võrtsjärvel ja Emajõel. Nüüd saame minna igale poole minna, sest kaatriga on kaasas ka treiler ja me saame laeva vedada just sinna, kuhu vaja,» rääkis ta.

Uus kaater maksis veidi üle 90 000 euro ning saab esimesed tuleristsed ilmselt uuel nädalal, sest aluse peab kõigepealt arvele võtma.

Ootab nime

Veeteede ameti kommunikatsioonijuhi Priit Põikliku sõnul vajab uus kaater nime ning selleks on välja kuulutatud avalik nimevõistlus. «Nimi peab vastama headele tavadele. Ta võiks iseloomustada väikelaevainspektorite nõustavat ja ohutust tagavat tööd ning olema samas tabav ja eristuv,» sõnas ta.

Nimepakkumisi ja soovitavalt ka lühidat põhjendust oodatakse e-aadressil teave@vta.ee hiljemalt pühapäeva ehk 18. juuni õhtuks. Parima nime pakkujale paneb veeteede amet auhinnaks välja komplekti mereatlaseid ja lohutusauhindadeks navigatsioonikaardi pakkuja enda valikul. Laeva uus nimi tehakse teatavaks 21. juunil.