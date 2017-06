Kaineks juhiks registreeris end ka Sloveenia politseidirektor

Igas Eesti linnas on end kirja panema tulnud teiste seas ka tuntud või kõrge ühiskondliku positsiooniga inimesi. Tartus saabus kampaaniat toetama ja oma nime kirja panema hulk politseinikke. Teiste seas läks kolleegidega rõõmsalt kaasa Lõuna prefektuuris külaskäigul viibiv Sloveenia Maribori politseidirektoraadi juht Danijel Lorbek.

Tartu Postimehele rääkis ta, et ehkki Sloveenias jaanipäeva ei tähistata, kirjutab ta meeleldi oma nime selles kampaanias osalejate hulka, sest autorooli istumine alkoholijoobes ning sellest põhjustatud liiklusõnnetused on valus teema ka tema kodumaal.

Lorbek täpsustas, et klaasi veini või väiksema pudeli õlle tarbimine enne sõitmist ei ole Sloveenias otseselt kuritegu, kuna seal tohib rooli istuda kuni 0,5-promillise joobega. Leidub küllaga siiski ka neid, kes ei suuda niigi heldest piirangust kinni pidada. «Umbes kümme protsenti kõigist liiklusõnnetustest juhtub Sloveenias otse või kaude alkoholi mõjul,» nentis ta.

Sloveenlast visiidil saatnud Tartu korrakaitsjad kinnitasid, et mitmed neist on jaaniajal tööl, kuid raadiojaama kampaania on üks hea ja õige asi ning allkirja andmisega avaldavad nad sellele toetust. «Iga väikseimgi asi on hea, et liiklusterroriste teedelt eemal hoida,» leidis Lõuna prefektuuri patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juht Alvar Pähkel. Sama talituse politseileitnant Ove Saar lisas, et inimesed võiksid muul ajal ka kainemad olla ning eriti autorooli istudes.

Kuku raadio turundusjuht Teet Koljal tõdes, et tartlased on alati aktiivselt kampaanias osalenud.

Mullu pani Emajõelinnas end selge grupijuhina kirja 273 inimest. Rekord (286) pärineb aastast 2010. Vanim end eile kirja pannud juht on sündinud 1929. aastal.