Imre Mürk: valimisliidud pole edu toonud

Opositsiooni ettepanekuid võetakse ilukirjandusena.

Kas see seletab, miks olete volikogus kohal käimist võtnud vabamalt ja olete üksnes revisjonikomisjoni liige?

Pärast mõningaid eelnõusid ja algatusi, mille järel sain aru, et ma ei ole opositsiooni liikmena mitte keegi, muutus volikogus olemine suhteliselt vähe innustavaks. Läksin volikogusse eeldusega, et saan oma teadmisi ja kompetentsi rakendada. Kui ettepanekud ei ole poliitilised ja puudutavad praktilist elukorraldust, siis vähemalt neid kuulatakse.

Proovisin alguses sõnavõttude kaudu, arvasin, et viga on selles, et räägin liiga palju volikogusaalis. Proovisin otsesuhtlust. Tulemus oli sama.

Kas volikogutööst on nii villand, et rohkem ei kandideerigi?

Jah, mu ambitsioon oli suurem. Ei taha tiksuda niisama. Opositsioon on pandud tiksuma.

Riigikogu valimistel EKRE esinumbrina Tartus saite 1577 häält, mis oli rohkem linnapeast, kes tõsi, ei olnud esinumber. See võiks ju julgustada?

Asi on natuke keeruline. Igasugune poliitika on avaliku hüve loomise praktika. Selleks et häid lahendusi saada, on vaja head meeskonda. Seda head meeskonda ei ole lihtsalt. Midagi ei ole parata: kui head meeskonda pole, siis head poliitikat ei tee.

Tartu ei ole suutnud Lõuna-Eesti tühjenemist pidurdada. Inimesed ei jää Tartusse, vaid liiguvad siit edasi Tallinna.

Tartu rahvaarv on languses, eelarvet aitavad ilusad paista eurotoetused. Mida teie teeksite linnas teisti?

Tavalise kodaniku huvides võiks olla, et linn pingutab selle nimel, et igapäevased kulud oleksid võimalikult madalad. Veehind on juba üle kahe euro, kuigi investeeringud olid mõttega, et suudaksime seda teenust kodanikele efektiivselt pakkuda.

Linna igapäevast mänedžmenti tasuks tõsiselt reformida. On selge, et linna administratiivsüsteemi ei saa võtta ühe diagnoosiga, et kõik on kehvad, on väga pühendunud ja häid inimesi, aga ka neid, kes selgelt lasevad üle. See on küsimus linnapea ambitsioonist.

Millistest valdkondadest me räägime, et natukene selgem oleks?

Räägime majandusest, avalikest suhetest.

Mis need etteheited on?

Alustame veebilehe arendusest, mis käib üle kivide ja kändude. Või bussiliiklus. Või seesama Emajõe puhtus. Aga kui küsid, mida veel muuta, siis sünergiat ülikooliga tasuks küll otsida. Tartu ülikool on võimas arengu driver (juht – toim), ülikool on investeerinud rohkem kui linn viimase kümne aastaga.

Rektor ja linnapea ju suhtlevad. Milliseid abinõusid oleks vaja?

Võibolla peaks suhtlus käima ka praktilistel tasanditel.

Veel üks mõte puudutab kutsehariduskeskust. Kui tahame palga kasvu Tartus, siis see ei tule ju turismist ega teenusesektorist. Täitumus võib paraneda, aga hotelliteenindaja palk sellest ei muutu.

Head töökohad tulevad ikka tööstusest, sobib nii Meteci kui ka Lemeksi näide. Oleks vaja rohkem pingutada tööstusega soetud investeeringute nimel. Kutsehariduskeskuse peamine partner nende veebilehe järgi on töötukassa. Ehk oleks pidanud otsima mõne strateegilise partneri tööstusettevõtete hulgast. Tehnikaülikoolil näiteks on suhted ettevõtetega.