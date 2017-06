Kolm kilo baktereid inimese kehas ei ole lihtsalt ruumitäide

Inimene on superorganism. See tähendab, et inimeses elab miljoneid mikroorganisme, kes tegutsevad süsteemselt, moodustades tohutu suure organi – mikrobioomi.

Bakterid on eksisteerinud Maal sadu miljoneid aastaid enne inimest ning nüüdki ei ole nad kuhugi kadunud, elades inimesega tihedas sümbioosis.

Kuigi me neid ei näe, asuvad nad kõikjal inimese kehas ja keha pinnal. Nende mass ühes inimorganismis ulatub kolme kilogrammini, nad kõik suhtlevad omavahel ning aitavad reguleerida meie tervist ja heaolu.

Geeniteadlane Elin Org võib bakteritest haaravalt rääkida tunde ning on väga uhke, et juba teist aastat on geenifoorumil oma, mikrobioomi sessioon.

Kui varem uuriti mikroobe eelkõige kui haigustekitajaid ning neid üritati iga hinna eest hävitada, siis viimaste aastate tehnoloogia areng on andnud võimalusi eristada mikroobi nende DNA-alusel. On selgunud, et enamik neist on vajalikud ja kasulikud.

Niisiis lisaks meie enda genoomile eksisteerib meis tuhandeid teisi genoome, kes kõik kuidagimoodi meid mõjutavad.

Suur osa headest bakteritest elab inimese soolestikus. Elin Org rõhutab, et mida mitmekesisem on nende liigirikkus, seda parem. «Näiteks toodavad mikroorganismid B- ja K-grupi vitamiine, hormoone ja mitmeid olulisi signaalmolekule,» selgitab ta. «Soolestiku mikroobid toodavad inimesele koguni neurotransmittereid ehk virgatsaineid, mille puhul arvati, et neid toodetakse vaid inimese ajus.»

Head bakterid aitavad lagundada toitaineid, mille lagundamiseks inimesel endal ensüümid puuduvad. Seda tehes toodavadki nad üliolulisi ja spetsiifilisi signaalmolekule, mida organismi muidu ei tekiks, need aga reguleerivad inimese immuunsüsteemi arengut ja mõjutavad tervist laiemalt.

Baktereid tuleb hästi toita

Kui rääkida lääne ühiskonna inimeste soolestikus elavate bakterite mitmekesisusest, siis seal on see sadu kordi väiksem kui teatud Aafrika populatsioonides, kus toitutakse sellest, mida inimene on söönud tuhandeid aastaid tagasi. Seda, mida pakub loodus.

Miks see nii on?

Elin Org vastab, et inimese mikrobioom muutub kogu eluea vältel ja on mõjutatud väga paljudest faktoritest, millest peamine on toit.

Selles, kui mitmekesine on soolestiku mikrobioom, saab inimene palju ära teha, kui ta mõistab baktereile süüa anda.

Kuna enamik bakteritest asub inimese jämesooles, on näiteks kiudainerikas toit oluline sellepärast, et see jõuab jämesoolde pärale. Süües lihtsuhkruid või ainult rasvu, jätab inimene oma head bakterid nälga.

Personaalne toit ja ravimid

Neid aineid, mis baktereid toidavad, nimetatakse prebiootikumideks. Väga tugevad prebiootikumid on kiudainerikkad toidud, komplekssed taimsed ühendid, mida inimene ise ära ei seedi ja mis jõuavad soolestikku – teraviljad, pähklid, artišokid.

Palju räägitakse ka probiootikumidest, aga probiootikumid on elus bakterikultuurid, mida inimestel süüa soovitatakse ning siinkohal tuleb kindlasti meelde professor Marika Mikelsaare avastatud Helluse bakter ja sellega rikastatud piimatooted.

Iga inimese mikrobioom on unikaalne. «Seepärast me ei saagi jagada samasuguseid soovitusi kõikidele inimestele,» kõneleb Elin Org. «Kui kaks inimest söövad mõlemad ära ühe banaani, võib selle mõju olla sõltuvalt ühe või teise inimese mikroobikooslusest erinev. Sellepärast hakatakse tulevikus kindlasti rääkima personaalsest toidust, kuna meie soolestiku mikroobikooslus mõjutab toitainete omastamist.»