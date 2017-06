Uus luurekoordinaator tuleb leida nädalatega

Alates Miko Haljase põrumisest on Sakala tänaval mehitamata kaitsepoliitika asekantsleri ametikoht. Lisaks tuleb kaitseministeeriumil leida enda seast asendus ka Ratase kaitsenõunikule Kadri Peetersile, kes lahkub augustist Eesti saatkonda Washingtonis.

Kuna inimesi on vähe, keerles riigi tippjuhtkonnas korraks ka mõte liita peaministri julgeolekunõuniku ja koordinatsioonidirektori ametikohad, ent sellest loobuti.

Aabitsatõde pole

Kaitseministeeriumi vaates oleks hea kandidaat uueks koordinatsioonidirektoriks kaitseplaneerimise asekantsler Meelis Oidsalu. Inimeste nappuse olukorras on aga kahtlane, kas ministeeriumis oldaks nõus temast loobuma.

«Ministeeriumis on alati nii, et kui on mingi jama ja küsitakse, kes tegeleb, siis vastus on: Oidsalu tegeleb,» kirjeldati Postimehele asekantsleri haaret. Ka on lehele kinnitatud, et mees ise ei taha ametit vahetada.

See jätaks riigisekretär Loodile vabad käed tuua luurekoordinaatoriks mõni «üllatusesineja», kes on avalikkusele seni vähem tuntud. Näiteks Hannes Kont, kelle ametiaeg siseministeeriumi päästeala asekantslerina täitub järgmisel aastal. Ta on jõuline juht ja kodus ka sellistes teemades nagu elutähtsad teenused.

Üks olulisemaid omadusi on läbirääkimisvõime ja oskus suurt pilti haarata, mistõttu võib kõne alla tulla näiteks kunagine siseministeeriumi kantsler, praegu teabeametis kõrgel kohal olev Tarmo Türkson.

Aabitsatõde, kuidas ametikohta täita, Eestis pole. Luurekoordinaatorid on hoidnud läbi aegade üsna erinevat stiili. Ametikoha mängis suureks Eerik-Niiles Kross (Reformierakond), keda tänini toonase töö järelmina julgeolekueksperdiks tituleeritakse. Rainer Saks hoidis aga madalat profiili. Andreas Anvelt ja Kristjan Prikk on teinud oma tööd nii, nagu nad seda oskasid.

Priki puuduseks loetakse kehva avalikku esinemist. Kui luurekoordinaator ei suuda koosolekut juhtides kahe minutiga olukorda sõnastada, vaid kasutab selleks poolt tundi, on see läbikukkumine.

Lahkuja, valija ja valitavad

Jätab ameti

Kristjan Prikk – riigikantselei julgeoleku koordinatsioonidirektor

2015. aastal koordinatsioonidirektoriks saanu lahkub ilmselt sel suvel ennetähtaegselt ametist, kuna ei sobinud peaminister Jüri Ratase juhtimisstiiliga.

Otsustaja

Heiki Loot – riigisekretär

Võib tahta tuua meeskonda hoopis mõne seni varjul olnud üllatustegija. Ajendiks võiks olla parem sobivus valitsusjuhiga juhtimisstiiliga või seegi, et vähemtuntud nime puhul ei nõrgestataks ministeeriumide senist tippjuhtkonda.

Võimalikud kandidaadid:

Erkki Koort – siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler

Riigiametnik, kel täitub aasta pärast kümme aastat ametis, vajaks juba ammu riigisüsteemis uut köitvat väljakutset. Teda peetakse arvamusliidriks ja inimeseks, kes julgeb ka ebameeldivad asju välja öelda. Kasuks tuleb ka kaitsepolitsei taust ja pikaajaline töökogemus kaitseministeeriumiga. Asekantslerina kogutud välismaiseid kontakte ei saa keegi alahinnata.

Meelis Oidsalu – kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler

Kaitseministeeriumi hetke üks hinnatumaid – terane, kiire, hea otsustus- ja laia pildi nägemise võimega. Miinuseks on see, et ta on kaitseministeeriumi jaoks trump, kelle töö on alles pooleli.

Tarmo Türkson – teabeameti juhtkonna liige

Endine teabeameti direktor ja vahepeal siseministeeriumi kantsleri ametit pidanud riigiametnik on viimased aastad hoidnud madalat profiili kõrgel kohal teabeametis, ent tema võimeid riigiametnikuna pole unustatud. Mitmel ajaloolisel põhjusel võiks Jüri Ratase tiimi sobida.