Ossinovski: Reformierakonna ja EKRE käehoidmine tekitab muret

Iga peaministri töö on raske ning Jüri töö seda keerulisem, et ta peab täitma peaministri ülesandeid ja tal on ka erakonnas teatud küsimustes erimeelsusi, mida tuleb klaarida ning millesse läheb väga palju energiat ja aega. See on nõudnud temalt kas just üliinimlikke, aga väga suuri pingutusi.

-Iga uue ministri ametisse asumine võtab omajagu aega, briifinguid, kaelakandmisele aitamist. Eestist saab Euroopa eesistuja. Kui kõvasti see valitsusel hinge kinni tõmbab?

Tuleb tunnistada, et eesistumise kontekstis on valitsuskoosseisu nii suurel vahetusel kindlasti oma mõju. Eelnõude menetlemise puhul teeb suurema osa tööst ära ametnikkond ja seda tööd on tehtud väga pikalt. Oluline on see, et juhul kui tekivad poliitilist otsustamist tekkivad nüansid, on väga hea, kui sa oma kolleege tead. Uutel ministritel tuleb kuu ajaga kontaktide loomise suur töö ära teha. Edu neile selles!

-Erakonna juhte ja ministreid saab lähikuudel üsna vähe näha olema. Kes hakkavad tegelema kohalike omavalitsuste kampaaniaga? Mis saab nende valimiste omapäraks?

Kuigi välisministrit näeb lähikuudel Eestis üsna harva, toimub tegelikult suur osa üritustest Eestis ehk tegelikult ei vii me eesistumise ajal ainult Eestit rohkem Euroopasse, vaid toome ka Euroopat rohkem Eestisse. Kohalike valimiste puhul on peamine eripära see, mis toimub väljaspool Tallinna, ehk haldusreform. Valimised toimuvad palju suuremates üksustes, mis kindlasti mõjutab kogu kampaaniat. Kohalikud valimised muutuvad kindlasti vähem kohalikuks ning rohkem kogu Eestit puudutavate põhimõtteliste tulevikusuundade küsimuseks. See on tähtis, sest Eesti ühiskond peab otsustama, kas soovitakse minna edasi või tagasi. Mina usun, et tuleb julgeda minna edasi. Paljud teised erakonnad arvavad, et minevikus oli muru rohelisem.

Oluline on ka see, et sel korral valivad 16–17-aastased ehk tulevikku sunnatud diskussiooni saab olema tunduvalt rohkem ja see on igati positiivne. Ja kahtlemata on suur küsimus see, kuidas läheb parlamendi n-ö uutel erakondadel. Vabaerakond on juba ise loobumisvõidu andnud.

-Aga äkki hoopis täispangale läinud, kui suudavad valimisliitude edu oma kontole kanda?

Valimisliidud pole Vabaerakond. Kui ennustatakse, et umbes kolmandiku häältest valimistel võtavad valimisliidud, siis Vabaerakond võib ju pressiteates öelda, et nad võitsid valimised, kuid kohalike valimisliitude populaarsusel pole Vabaerakonnaga mingit pistmist. Tasub jälgida, kas EKRE suudab Tallinnas valimiskünnise ületada. Ja loomulikult see, kuidas IRLil neil valimistel läheb. See on kindlasti selle erakonna jaoks kriitiline hetk.

-Kus teie kandideerite?

Meil on ministrite kandideerimise teemal muidugi arutelusid peetud, see pole saladus ja põhirõhk saab olema Tallinnas, aga otsuseid veel pole.

-Kas te üldse kandideerite?

Sellele on veel vara vastata.

-On teil Keskerakonnaga sõlmitud salapakt, et pärast valimisi Tallinnas võimu jagada?

Oh jumal... Räägitakse igasugu salapaktidest. Enne valimisi ei ole kindlasti mõistlik koalitsioone moodustada. Valija peab saama otsustada, millise suuna Tallinn peaks võtma. Selle erandiga, et sotsid kindlasti välistavad koalitsiooni EKREga. Mitmerahvuselises Tallinnas ei tohi 21. sajandil lasta võimule teist päritolu inimeste vihkajaid. Seepärast teeb meid murelikuks täiesti avalik pakt Reformierakonna ja EKRE vahel.