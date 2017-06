Mis kihk kisub porgandpaljaks?

Kõik, mis Euroopas juhtub, ei jõua sugugi Eestisse. Vähemalt seni pole jõudnud. Õnneks. Mõelge ise, kuidas teile järgnev meeldiks.

Võtate keldrist vana ratta. Sõidate sellega kesklinna. Koorite end seal ihualasti. Just, ihualasti. Kõigi teiste silme all. Aga vähe sellest.

Siis vaatate ringi ja näete, et paljud teised on end samuti paljaks võtnud. Nende seas on mõned teie töökaaslased. On naaber ja naabri naaber. On teie ülemus (kaks korda vanem) ja alluv (kaks korda noorem). On teie poeg ja teie tütar.

Alasti kiskumise põhjuste hulgas pole põhjust kõrvaldada ka järgmist, mille sõnastas kõrge kraadiga psühholoog: «Ma ei näe, et see kõik erineks ekshibitsionismist.»

«Pervert! Hälvik! Mine ravile!» hüüavad ilmselt paljud mõttes eelneva kirjelduse peale.

Aga see on halastamatult alasti läänemaailma üha argisem tegelikkus. Eelmisel nädalavahetusel koorisid tuhanded üle maailma, Los Angelesest Londonini, end porgandpaljaks, et istuda sadulasse ja sõita üheskoos läbi linna. Kuraditosin aastat tagasi Inglismaalt alguse saanud üleilmne alasti rattasõit – World Naked Bike Ride – on nüüdseks leidnud kaasategijaid poolesajas riigis.

See ei ole sugugi kõik. Need, keda valdab kihk end võõraste silme all avalikes kohtades alasti kiskuda, ei pea selle tegemiseks sugugi rattaga sõitma. Nüüdisajal leiab selle kihu rahuldamiseks muidki tegevusviise. Näiteks mai esimesel laupäeval tähistati maailmas juba 12. korda alasti aiapidamise päeva. Kümme aastat tagasi sai Hispaaniast alguse päevitusriiete vaba päev. Nii mitmeski suurlinnas, nagu Melbourne, London ja Tokyo, on avatud restoranid alasti külastajatele. Järjest rohkem tuleb Alpidest teateid seal kohatud paljaist matkajaist. Ameerika fotograaf Spencer Tunick on aga suutnud panna kümnetes suurlinnades korraga tuhandeid inimesi – mehi ja naisi, noori ja vanu, pakse ja peenikesi – end kaamera ees ihualasti võtma ning tihedalt üksteise kõrval seisma või maha heitma. Ja inimesed teevad seda, mida Tunick tahab, vabatahtlikult ja pennigi kompensatsiooniks saamata.

Kui siia loetellu lisada veel igasugused poliitilised liikumised, nagu Ukraina-Prantsuse radikaalfeministlik Femen ja Kanada Sex Party, rääkimata kunstietendustest, nagu eelmisel nädalal Tallinnaski nähtud Austria koreograafi Doris Uhlichi «alastusest enam» ligi kahekümne porgandpalja noore tantsijaga – ja parem ärme hakkagi siin loetlema neid nudistide loendamatuid randu, mis Euroopa veepiiridel laiuvad –, siis pole ime, kui te üks hetk imestate: aga miks mina veel riides olen? (Vastus, et Eesti suvi on jahe, ei lähe siinkohal arvesse.)

Seletamatud põhjused

Lavastuse «alastusest enam» tutvustus küsib esimese asjana sedasama, mida küllap teiegi: «Miks peaks keegi end vabatahtlikult /--/ paljaks koorima? Millist sõnumit kannab katmata keha?»

Kunstnikud suudavad asjad alati keeruliseks ja lihtinimesele arusaamatuks ajada. Seepärast, arvestades, et üldaktsepteeritud norm meie ühiskonnas on avalikus kohas riides käia; et täiskasvanud inimesel peaks olema arenenud normaalne häbitunne; et alastus teiste inimeste ees, nagu üks erudiit on öelnud, tähendab alandust – seepärast sai pöördutud psühholoogide poole, et nemad seletaksid, mis tahtmised ja tungid sunnivad nüüdisajal, kui me ei ela enam primitiivselt ja vaeselt ammuste esivanemate kombel, paljusid tabudest loobuma ja võõraste ees riideid seljast ajama.