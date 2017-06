Kuidas me Seto piiritsoonis kukke hävitamas käisime

Öeldakse, et eestlane on igavene kange jurakas: palju ei räägi, aga järele ei anna. Setode kohta kehtib see kõik veel kolmekordselt! Küllap on see üks põhjus, miks mul on alati hea meel selle rahvakillu hulka sukelduda. Olen eluaeg setodega suhelnud, olgugi ise segavereline ja mujalt pärit. Siin on kõike rohkem: energiat, kirge, kangust. Setodel on omad alad, tavad ja keel, mis kõik moodustab ühtse terviku, aga nii see ometi ei ole. Praegu on jupikene siin- ja teine sealpool piiri. Külla enam niisama lihtsalt ei pääsegi ning piiritsoonis ringi luusimine käib puha erilubadega. Sest eks leidu seal paljugi, mida kõrvaline isik ei tohiks teha ega näha.

Hauaplats korras, paras aeg viina ja piruka kallale asuda ning ka esivanemaid kostitada. / Kristina Herodes

Ons Venemaale külla sõitmine moest läinud? Ajame silmad suureks – piiril polegi saba! Vaid mõni üksik masin. Vaatemängu jagub see-eest küllaga. Ühest mersust kargab välja elektrisinises dressikas jämekael, plätud valgete sokkide otsas, ja asub vene kaunitarist tollidaamiga häälekalt flirtima. Sedasorti isend, kellel vaja oma territooriumi kõva kisaga märgistada. See on kõik nagu spontaanne stand-up-komöödia ja me ei suuda seda valjusti naermata pealt vaadata. On selge kui päev, et see härra siin vilistab kõigile reeglitele. Kuid imelugu küll – lärmakas koomikutalent pääseb meist märksa libedamalt läbi! Kolmandat kes-teab-kust välja karanud ankeeti täites oleme tema auto tuledki juba unustanud. Kas see auto läheb esimest korda Venemaale? Miks te lähete? Ja miks te varem käinud ei ole? Meil kulub piiril viis tundi.

Kas surm tähendab lahkumist või kolimist? Setode jaoks on kallis maetud pereliige lihtsalt end uues kohas sisse seadnud – teda ei unustata!

Pärast tõkkepuu alt pääsemist on otsemaid selge, et saabusime välismaale. Kõik saavutab mitmekordsed mõõtmed – nii kodanike hääletugevus, teeaugud kui ka kabanossivorstid bensiinijaamas. Viimased on hirmuäratavad jurakad! Kuid ega teeaugudki palju alla jää – hooletu sõitja saaks siin vaata et esimestel meetritel masina hukata. Loodusvaated teisenevad samuti juba mõnekümne kilomeetri pealt, kõikjal hakkab võimust võtma nõukogude ajal kohale toodud õilis kultuurtaim karuputk. Mühinal kasvab see üle teiste taimede, paneb nahka ka puud ja majad. Mahajäetud hooneid, mis ägavad karuputkede puhmas, on kurb vaadata. Kasvab see kaugelt toodud ja tapvalt mürgine koletis lausa silmanähtaval kiirusel ja on nahaga kokku puutudes nii mürgine, et kõrvetab villid üles. Tahes-tahtmata võtab kukalt kratsima, miks selline kurjam kunagi jõusöödalootuses kohale tassiti…

Kuri Karuputk laseb laguneval majakesel hea maitsta. / Kristina Herodes

Matuse peale kadunukestega

Esmalt võtame suuna surnuaiale, kuhu on paar laiema pereringi esivanemat puhkama pandud. Olgugi et piir on nüüd vahele tulnud, on vaja omade juurde jõuda, olgu nad elavad või surnud! Matus peab kena ja värskelt korda tehtud olema, sest setode kultuuris on see üks seltskonnaelu sõlmpunkte ning pidusid toimub siin omajagu, mitte üksnes suvistepüha ja päätnitsapäev.