Eesti majanduse lühiuudised

Turbatootja pürib oma kaubaga Aasiasse

Pärnumaa turbatootja AS Nurme Turvas plaanib laieneda Aasia turule, ettevõte investeeris uute tootmisliinide ja -hoonete rajamiseks ligi 915 000 eurot. «Seoses uute liinide ehitamise ja valmimisega on võimalus sinna müüa ka turbasubstraate vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele,» ütles ASi Nurme Turvas juhatuse liige Arli Kanter. BNS

PRIA hakkab niitmist kontrollima satelliitpiltide abil

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) hakkab juulis põldude niitmist kontrollima satelliidipiltide abil, millega loodab tõhustada inspektorite tööd ning suurendada pindalatoetuste taotlejate õiguskuulekust. Programmi Satikas raames kontrollitakse niitmist üle Eesti – analüüsitakse kõiki pindalatoetuste taotlustel märgitud põlde, mida saab niita, teatas PRIA. BNS

Riigikogu võttis vastu metsaseaduse muudatuse

Riigikogu võttis vastu metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse, mille peamised muudatused näevad ette alandada viljakate kasvukohatüüpide kuusikute raievanust ja soodustada lageraiele alternatiivsete raieliikide, turbe- ja valikraie kasutamist. Seaduse poolt hääletas 52 riigikogu liiget, vastu oli 24 liiget. Erapooletuid ei olnud. BNS

Esto AS sai krediidiandja tegevusloa

Finantsinspektsioon andis esmaspäeval Esto ASile krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa. Esto AS esitas finantsinspektsioonile taotluse krediidiandja tegevusloa saamiseks 9. jaanuaril 2017, teatas finantsinspektsioon. BNS

Eleringil valmis 16,3 miljoni eurot maksnud sõlmalajaam

Eleringil valmis Ida-Virumaal Auveres 16,3 miljonit maksnud Viru sõlmalajaam, mis ühendab kogu Eesti elektrisüsteemi senisest tugevamalt üheks tervikuks ja vähendab Venemaa elektrisüsteemi mõju siinse elektrisüsteemi talitlusele. Viru alajaamaga on nii Lääne-Eestit ja Tallinna kui ka Lõuna-Eestit elektriga varustavad 330 kilovoldi elektriliinid ühendatud üheks tervikuks. BNS

airBaltic sai juurde Eesti ja Leedu reisijaid

Selle aasta esimese viie kuu jooksul kasvas Läti riikliku lennufirma airBaltic reisijate hulk Eestist ja Leedust aastavõrdluses 29 protsenti. Jaanuarist mai lõpuni oli airBalticul 146 116 Eesti reisijat ning 136 270 Leedu reisijat, teatas lennufirma. BNS

EVR Cargo investeerib vagunitesse 35 miljonit eurot

Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte EVR Cargo sõlmis 17,8 miljoni euro suuruse lepingu, millega soetab 300 konteinerplatvormi ja 200 poolvagunit; see on esimene osa 35 miljoni euro suurusest vagunitesse investeeringute plaanist. EVR Cargo soetab vagunid kahest Venemaa tehasest otse, varem on selliseid oste tehtud vahendajate kaudu. Esimesed vagunid antakse plaani järgi EVR Cargole üle juba käesoleva aasta juuni lõpus ja viimased augustis. BNS

SEB hakkas välja andma viipekaarte

Eilsest pakub SEB Pank Eesti klientidele viipekaarte; esialgu toetavad uut funktsiooni MasterCardi deebet- ja krediit-viipekaardid, tulevikus laieneb see kõikidele kaartidele. BNS

TS Laevad otsib juhatuse esimeest

Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad OÜ kuulutas välja konkursi juhatuse esimehe leidmiseks, senine juht Kaido Padar lahkub augustist ja hakkab juhtima valdusfirmat Eesti Talleks AS. BNS