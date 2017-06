Vollemeeste reis Mehhikosse: üks magas sisse, teine kardab lennata, kolmas sai sissesõidukeelu

Mängijad olid varasel hommikul unised, ent lõbusad. Kõik said aru: ligi 24 tundi kestev reis tuleb lihtsalt ära kannatada ja virisemine midagi paremaks ei tee. Selge see, et kui oled 208 või 212 cm või ka «vaid» kaks meetrit pikk, on tundide kaupa kitsal lennukiistmel istumine paras katsumus. Eriti spordimeestele, kelle liigesed on suurest koormusest niigi hellad. Nii pidi üks koondise kahest füsioterapeudist Gardo Maruste juba Tallinna lennujaama põrandal mõne mehe selga mudima. Ja Ardo Kreek seisis lennuki vahekäigus sirutamiseks püsti juba pool tundi pärast lennu starti.

Ühe mängija nägu oli aga esimese lennu eel tõsisem: Kristo Kollot vaevab lennuhirm. Teistele tegi see teadmine vaid nalja ja nurgaründaja pidi lisaks niigi ebameeldivale olemisele veel kaaslaste lõõpimist taluma. Aga Kollo oskab ise oma olukorra üle kaasa naerda. Et Kollo kardab kõrgust, ei meeldi talle ka lennukis olla. «Lisaks tunnen, et ma ei kontrolli olukorda, ja see teeb olemise väga ebamugavaks,» ütleb ta. Vahepeal läks asi paremaks, ent halvad kogemused tõid ärevuse tagasi. Rannavõrkpallurina on Kollo kaugemateski kohtades reisinud. «Kunagi Tais oli selline juhtum, et lennu ajal, kui süüa pakuti, siis toidukäru lendas mööda vahekäiku ühest lennuki otsast teise, nii hullusti raputas ja võid ette kujutada, mis tunne mul oli. Kord oli aga selline maandumine, kus lennuk tuli täiesti külg ees alla,» meenutab Kollo, kel hirmu pärast kuskile lendamata pole siiski jäänud. Tuleb üle olla ja Kollo ongi. Koondises on sama murega mängijaid olnud varemgi, näiteks Kardo Kõresaar ja TTÜ juhendaja Janis Sirelpuu.

Koondise teekond Tallinnast Mehhikosse kulges läbi Frankfurdi ja Houstoni ning USAs maandumiseks tuli kõigil täita paberid sealse sissesõiduloa saamiseks. Ilmnes aga, et koondise statistikule Alar Rikbergile on määratud USAsse sisenemise keeld. Nii tuli Rikbergile otsida teine tee ning tema lendas finaalturniiri toimumispaika Leoni Mexico City kaudu. Mis põhjusel Rikbergi USAsse ei lasta? «Kelmuse tõttu, vähemamalt nii ma arvan,» ütleb mees ise saladuslikult. Tegelikult koondise statistik mingi kriminaal ei ole. Kuna keeldumise põhjust ei öelda, siis arvab Rikberg, et selle taga kolme ja poole aasta tagune seik ühelt reisilt, kus samuti läbi USA tuli lennata. Kelmuseks nimetatakse vastavas dokumendis muu hulgas seda, kui oled USAsse pääsemiseks esitanud valeandmeid teiste isikute kohta.

«Mina olin meie reisiseltskonnas see, kes täitis taotlusi. Aga üks meist oli kümmekond aastat tagasi saanud viisat taotledes eitava vastuse. Sissesõiduloa saamiseks on ka dokumentides küsimus: «Kas olete kunagi toime pannud kelmust või esitanud kellegi teise eest valeandmeid eesmärgiga saada kellelgi USAsse sissesõidu luba?» Ja ma tookord jätsin selle linnukese tolle sõbra nime taha panemata, teades, et talle on varem viisast keeldutud. Tema võeti aga USA lennujaamas toona ülekuulamisele ja pärast mitu tundi kestnud vestlust ütles seal, et mina täitsin tema eest need paberid. Eks sealt see märk võis kuskile jääda ja nii mulle seekord sissesõiduluba ei antud,» jutustab Rikberg. «Eks see ole ajuvaba ja bürokraatlik, aga teha polnud midagi.»