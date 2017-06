Küsimused:

1. Täna saab 70-aastaseks Eesti lastekirjanduse grand old lady Leelo Tungal. Tema otsatu loometöö tunnustuseks on suur hulk auhindu ja preemiaid. Juubilar, keda on kutsutud ka Proua Mitmekülgsuseks, on kirjutanud palju kauneid laulusõnu, teiste hulgas kahe Eesti eurolaulu sõnad. Millised Tungla sõnadega laulud on kõlanud Eurovisiooni laval?

2. Vanarahvas kutsus seda ravimtaime ka ingveriks, sest taime juurikad meenutavad ingveri omi ja neidki kogusid apteekrid. See on hea meetaim, aga ka söödataim. Lehed meeldivad loomadele ja inimenegi saab neist maitsva supi või salati. Lehtede järgi ongi taime hea eristada. Lehtede tõttu on seda kutsutud ka maapihlaks. Mis taim?

3. Invaspordi isaks peetakse saksa-inglise traumatoloogi Ludwig Guttmanni, kes selle tänuväärse töö eest on saanud palju tunnustust. Just tema algatusel toimusid esimesed paraolümpiamängud 1960. aastal Roomas. Alates 1988. aastast peetakse paraolümpiaid kohe vahetult tavaolümpiamängude järel. Mis aastal ja mis riigis peeti esimesed taliparaolümpiamängud?

4. Kuidas nimetatakse valge ja mulati segaverelisi järeltulijaid?

5. Mis nime kandis 2004. aastal alguse saanud Donald John Trumpi telesaatesari, mis pani aluse tulevase presidendi laiemale, ka rahvusvahelisele tuntusele?

Vastused:

1. «Muretut meelt ja südametuld» 1993. aastal ning «Nagu merelaine» 1994. aastal.

2. Harilik näär (Pimpinella saxifraga).

3. 1976. aasta veebruaris Rootsis Örnsköldsvikis.

4. Kvarteroon.

5. «The Apprentice» («Mantlipärija»).