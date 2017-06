USA keskpank hakkab bilanssi kokku tõmbama

Föderaalreservi juhi Janet Yelleni ametiaeg kestab järgmise aasta jaanuari lõpuni ning ehkki selles ametis võib olla ka kaks tähtaega, pole üldse kindel, et Yellenile see võimalus antakse. Nimelt ütles president Donald Trump oma valimiskampaania ajal, et ilmselt valib ta uue juhi.

The New York Times kirjutas, et presidendi administratsioon ei välista Yelleni jätkamist, kuid Trumpi majandusnõunik Gary Cohn tegeleb uue juhi otsimisega.

Juhul kui Yellen välja vahetatakse, on ta esimene Föderaalreservi juht pärast 40-aastast vaheaega, kes on ametkohal ainult ühe tähtaja. Kolm eelmist juhti – Ben S. Bernanke’i, Alan Greenspani ja Paul A. Volckeri on esitanud ametisse mõlema partei presidendid.

LISALUGU

Pistrikud EKP otsuse suhtes skeptilised

Nädal aega tagasi Tallinnas toimunud Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu istungi otsuses oli kirjas, et keskpank võib vajadusel varaostumahtusid ehk rahatrükki isegi suurendada.

«Juhul kui väljavaade muutub vähem soodsaks või finantstingimused ei ole enam kooskõlas edasiste sammude ja inflatsiooni arenguga, on EKP nõukogu valmis suurendama varaostude mahtu ja/või kestvust,» seisab nõukogu otsuses.

Konservatiivsed riigid eesotsas Saksamaaga on kogu aeg rahatrükipoliitika suhtes kriitilised olnud, väites, et selle mõju on küsitav ning riske on alahinnatud. Saksamaa keskpanga (Bundesbank) juht ja Euroopa Keskpanga nõukogu mõjukas liige Jens Weidmann märkis kolmapäeval, et nüüd, kus EKP on eurotsooni liikmesriikide suurim võlausaldaja, võib pank kergesti sattuda poliitilise surve alla. Põhjusel, et igasugune vihje baasintressi suurendamise kohta kergitab riigivõlakirjade intressimäärasid ja suurendab valitsuste eelarveauke.

«Lõpuks võib see viia poliitilise surveni eurosüsteemis ning hoida rahapoliitika väga soodsana kauem, kui see hinnastabiilsuse seisukohast vajalik oleks,» ütles Weidmann Frankfurdis toimunud konverentsil. «Pealegi muudab varaostude kontekstis igasugune rahapoliitika muutus valitsuste rahastamise hinda rohkem kui baasintressi muutmine,» lisas ta.

Mõnevõrra kriitiline on ka meie keskpanga president Ardo Hansson. Nädal aega enne Tallinna istungit ütles Hansson Postimehele, et programmist väljumine on ühe teemana arutlusel. Reutersi andmetel sellest siiski ei räägitud.

«Ei saa oodata, et rahapoliitika transformeerub kiiresti inflatsiooniks,» märkis Hansson Reutersile. «Me usume üldiselt, et reaalmajandus on tugevnemas, ja usume oma meetmetesse, mis tähendab, et peame olema veidi kannatlikumad. Ei pea kohe mõtlema, et vaja on veel stiimuleid,» lisas ta.

Jens Wiedmann, aga ka Ardo Hansson on tuntud Euroopa Keskpanga nõukogu nn pistrikena, kes pooldavad pigem karmimat kui lõtva rahapoliitikat. EKP president Mario Draghi ütles reaalkoolis toimunud pressikonverentsil, et nõukogu istungil ei hääletatud.