Saksa minister: põllumajandustoetused peavad jääma samaks

-Kuidas Euroopa põllumajandusel praegu läheb? Millega võib rahul olla ning mis tekitab muret?

Pärast 2020. aastat peame Euroopa Liidu põllumajanduses olema valmis ümberkorraldusteks. Näha on, et rohkem tuleb keskenduda sisulistele poliitikamuutustele. Fookus peaks olema tegevpõllumeestel, eriti nendel, kes peavad väikeseid ja keskmise suurusega farme.

Teiseks peavad meie põllumajandustootjad kohanema ka kliimamuutustega, iseäranis nendega, mis puudutavad jätkusuutlikku arengut. Kolmandana tuleb põllumajandussektoril reaalselt võidelda bürokraatiaga.

See, mida Lissaboni leppega (2007. aastal sõlmitud ELi reformileping – toim) lootsime – et asjad lähevad lihtsamaks ja regulatsioonide hulk väheneb –, ei ole tegelikult teoks saanud. Sellepärast tulebki keskenduda just väikestele ja keskmise suurusega põllumeestele, et ka neil oleks võimalik kõiki neid ettekirjutusi järgida. Muidu nad ei saa lihtsalt hakkama.

-Veel aasta aega tagasi seisis kogu Euroopa silmitsi piimanduskriisiga, nüüd on piimatootjad hakanud sellest välja tulema. Milline on teie hinnang hetkeolukorrale?

Just eile (esmaspäeval – toim) andsid Euroopa Komisjoni ametnikud meile Luksemburgis ülevaate aruandest, milles hinnati, kuidas on piimanduskriisiga nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil toime tuldud. Me ei ole just väga kiiresti tegutsenud, saaks kiiremini.

Teiseks tuleb meil tagada turutasakaal piimatootjate, -töötlejate, jaemüüjate ja tarbijate vahel. Kriisid on valdavalt kinni maksnud aga piimatootja. Peame keskenduma tururegulatsioonidele ja looma kriisijuhtimismehhanismid, et turutõusud ja -langused ei avaldaks põllumeestele nii tohutut mõju.

Saksamaal näen, et hinnad on taas kõrged. See on hea. Halb on aga see, et mida kõrgemad on hinnad, seda vähem mõtlevad asjaosalised järgmise kriisi peale. Samas on just praegu aeg, mil tuleks mõelda tururegulatsioonide muutmisele, mitte lihtsalt oodata järgmist kriisi.

-Räägime nüüd lähemalt ÜPPst (ühisest põllumajanduspoliitikast – toim). Kuhupoole EL praegu liigub ja kuidas muutub ühenduse põllumajandustoetuste struktuur pärast 2020. aastat?

Esmalt ei tohi me unustada ühise põllumajanduspoliitika tähtsust, kuna see on ELi maapiirkondade arengu nurgakivisid. Maapiirkonnad seisavad silmitsi mitme katsumusega, olgu need siis demograafilised, majanduslikud jms.

Peame sellele kindlaks jääma. Põllumajandusele läheb ligi 40 protsenti ELi eelarvest, ning olen teinud palju tööd selle nimel, et see jääks enam-vähem samasse proportsiooni ka pärast 2020. aastat. Samas peame arvestama sellega, milliseks kujuneb Brexiti läbirääkimiste lõpptulemus, kuna Suurbritannia on üks suuremaid netomaksjaid.

Peame kohanema sellega, et britid lahkuvad EList. Olen kindlalt selle vastu, et põllumajanduse eelarverida jagataks teiste valdkondade vahel ära. Leian, et uute katsumustega toimetulekuks on meil vaja ka uusi rahaallikaid.

-Euroopa põllumajanduspoliitika ümberkujundamisel räägitakse juba ka vajadusest ühtlustada põllumajandustoetused. Kas see oleks õiglane poliitikamuutus või peaksid asjad jääma nii, nagu nad praegu on?

Esmalt peame kokku leppima selles, et EL ei lähe brittide liidust lahkumise järel ÜPP esimese samba otsetoetuste kallale. Peame leidma ka viisi, kuidas eraldada suurtootmisi väikestest ja keskmise suurusega põllumajandustootjatest. Samuti tuleb teha erisusi säästvale põllumajandusele.