Seto Folk meelitab eestlased metsa

Muusikaprogrammi juht Arno Tamm rõhutab, et metsa teema on kõigile eestlastele südamelähedane. «Põhjuseks on metsa tähtsus nii seto kui ka eesti kultuuris ja identiteedis. Kas keegi suudaks ette kujutada suve ilma seenelkäiguta või talve lumise metsavaikuseta?» toob Tamm näiteid. Ta lisab, et Seto Folk kutsub astuma välja oma igapäevarutiinist ning saama elamusi ja inspiratsiooni nii looduselt kui ka teistelt inimestelt.

Soovijad võivad festivalil ka sõna otsese mõttes metsa minna, nimelt on Seto Folgi matkaprogrammil pakkuda välja üle 20 matka.

Heas mõttes «metsa poole» on aga enamik Seto Folgi kolmel laval – millest üks, muide, kannab nime Mõtsalava ehk eesti keeles Metsalava – üles astuvaid bände. Päälava asub seekord Värska lauluväljakul, Tõõnõ Lava seto talumuuseumi karjakoplis ning Mõtsalava festivalimelust veidi eemal Õrsava järve kaldal. «Parmupillihull» Meisterjaan, maailma ainus seto punkbänd SMS Tuhkwizza, Suistamon Sähkö Soomest, Trio Mandili Gruusiast ning Puuluup – kui lugeda üles vaid mõned tegijad.

Filmi- ja hõimurahvaste kultuuri sõbrad saavad aga valges jurtas nautida soome-ugri filmifestivali parimaid lühifilme. Linateoste autorid on marid, komid, udmurdid ja teised väikerahvad, kes Eestis filmitegemist õppimas käinud. Setomaal elav ungari naine Edina Csüllög keedab lõkke peal ehtsat ungari guljašši, kõrvale saab haugata rasvasaia sibulaga ning lõkkel ise küpsetada soolapekki.

Mõtisklejad leiavad kindlasti üles juba nimetatud muruülikooli, seto laulutraditsiooni austajaid ootavad leelokoorid Kirmaselaval ning matkahuvilised saavad, nagu öeldud, otse metsa minna! Mõistagi pakutakse kogu festivalialal ka seto toitu, jooki ja käsitööd.

Folgi matkad toimuvad nii päeval kui ka öösel. Saab kuulata järvehelisid, liuelda või kulgeda järvel või võtta ette kultuurilooline matk Setomaa ajaloolistes paikades – matkaprogramm pakub võimalusi nii putukate ööpüügiks kui ka ajaloolisteks retkedeks Põhja- ja Lõunalaagri radadel. Suuremate seikluste otsijad saavad jahtida ka orienteerumise kontrollpunkte KPsid.

Hilisõhtutel avab uksed vana söökla, kus pidulisi ootab Üüklubi, ning kaks erikontserti toimub laupäeval ka Treski küünis.

Peale selle on Seto Folgil sisse seatud mõnus ja avar lasteala ning spetsiaalsest lasteprogrammist leiab laulu- ja mänguringe, pillimängu- ja meisterdamisvõimalusi, aga ka jututube ning isegi matku. Seega peaks jätkuma tegevust kogu perele.

Eraldi on mõeldud ka väiksemate folkijate olmele. «Suurte käimlate juures on ka pisikesed potid ning pisikülalistele on siseruumidesse sisse seatud mõnusate tingimustega tudula, kus on iga ilmaga hea ja rahulik puhata ning segamatult süüa. Nõndamoodi on festivalile palju hõlpsam tulla tõepoolest terve perega,» räägib Seto Folgi lasteprogrammi juht Kaarel Vaidla.

SIDE_BAR:

Kus magada saab?

Kes öö läbi pidutseda ei soovi, võivad leida Värskas öömaja. Valikus on nii majutus koolimajas, kodumajutuses kui ka telklas. Kes soovib, võib ööd mööda saata eriti vinges ripptelkhotellis. Päris pisikeste jaoks on lastealal tudula.

Täpsem info Seto Folgi kodulehel: http://setofolk.ee/festivalist/majutus/

Kuidas kohale saab?

Kohale saab tulla laevaga, rattaga, bussiga, rongiga, autoga, jalgsi.

Loe lähemalt: http://setofolk.ee/kuidas-tulla/

Kust pileteid saab?

Pileteid saab ette osta Piletilevist, aga soetada ka kohapealt.