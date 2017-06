Viljandis toimuvad ühel ööl nii mälestusjooks kui filmivõtted

Nagu kahel eelmiselgi aastal joostakse Viljandi vanalinnas, Valuoja orus, lossimägedes ja järve ääres. Kavas on vaid üks 6,5-kilomeetrine distants. Osalema oodatakse nii jooksjaid kui ka kõndijaid. Kell 19 algavad raekojaesisel platsil lastejooksud.

Mullu tõi Jüri Lossmanni mälestusjooks Viljandi vanalinna enam kui 200 osalejat. Tänavu loodavad korraldajad näha stardis sama palju jooksjaid ning eeldused on selleks väga head, sest eilse seisuga oli end registreerinud ligi 150 inimest.

Teisipäeva õhtul korraldas jooksutreener, Lossmanni jooksu peakorraldaja Einar Kaigas ka vana veetorni eest alanud ühistreeningu kõigile neile, kes jooksurajaga varem tutvuda soovisid.

Jüri Lossmann on Viljandimaalt Kõo vallast pärit jooksja, kes esindas Eestit kahtedel olümpiamängudel maratonijooksus. 1920. aastal Antverpenis tuli ta hõbemedalile.

Samal ajal kui Lossmanni jooksu stradipauk kõlab, tahab aga filmimees Hardi Volmer alustada samas kohas ajaloolise filmi võtteid. «Usun, et leiame lahenduse ning mahume spordivõistlusega koos vanalinna ära,» ütles Hardi Volmeri mängufilmi «Pääsuke» tootmisjuht Hillar Indla. «Meie hakkame oma kaameraid kell 20 üles sättima, reaalselt filmimiseks läheb ehk kella 22 paiku.» Indla tunnistas, et ei teadnud varem, et jooks ja võtted langevad samale ajale. Filmimeeskond kavatseb vanalinnas tööd teha kella kaheni öösel.

1920. aastal olümpiamängudel hõbeda võitnud Jüri Lossmanni mälestusjooks toob kokku eeldatavalt 200–300 osalejat ning joostakse 6,5-kilomeetrisel rajal. Start on vana veetorni eest ning võistlus lõpeb samas kohas, kusjuures vahetult enne finišit tuleb üles joosta Trepimäest. Lühike jooks kestab eeldatavalt kuni tund aega.

Eelmise sajandi alguse filmimehest Johannes Pääsukesest vändatava filmi tarbeks tahab võttemeeskond üles filmida Viljandi vanalinnas Oru tänavat Trepimäe lähedal ja Kauba tänavat. Filmimeeste suur soov on, et tol ööl ei pargitaks nendele tänavatele autosid ning neid ei paistaks ka hoovidest. Kohalike elanikega kavatseb filmi meeskond ise ühendust võtta.

1918. aastal 26-aastasena surnud Johannes Pääsuke oli Eesti esimese mängufilmi «Karujaht Pärnumaal» autor. Ta tegi lühikese elu jooksul ka suure hulga fotosid, millel kujutas muu hulgas Viljandi vanalinna.