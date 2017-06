Kaarsilla remont piirab kolmeks nädalaks veesõidukite liikumist Emajõel

Töövõtja huvi oleks tööde hõlbustamiseks Tartu teedeteenistuse juhataja Urmas Metsa sõnul olnud loomulikult see, et ajal, mil parvel töid tehakse, on veeliiklus täielikult suletud. Selle sulgemise luba oleks aga nädalateks väga keeruline saada.

15 minutist 35 minutini

Emajões on teatavasti Kivisilla varemed ja Kaarsilla all on laevaliikluseks ainult kitsas vahemik. Seega ei saa poisid teise silla otsa alla viia, et laevad läbi pääseksid. «Mujalt ei saa läbi lasta. See ongi probleem. Kui oleks võimalik teiselt poolt lasta, oleks kõik palju lihtsam,» lausus Mets.

Kaarsilla ehitaja ASi Trev-2 Grupp projektijuht Robert Sinikas on pidanud enne veeliiklusele piirangute seadmist kõikide suuremata operaatoritega läbirääkimisi ja arvestanud reisilaevade graafikuid, et kokku leppida ajad, mil silla all saaks liigelda.

Kui esmaspäevast pühapäevani on kella 20st kuni 6ni hommikul veeliiklus avatud, siis päevasel ajal saavad laevad Kaarsilla alt läbi sõita üksikutel aegadel. Läbisõit on avatud ainult 15 või 35 minutiks.

Nendel aegadel, kui silla alt pääsevad läbi suured laevad, saavad sealt läbi ka paadid. Muul ajal pole see võimalik. Veeliiklejatele piirangutest teavitamiseks pannakse peagi nii Võidu kui ka Vabaduse sillale suured infotahvlid, kus on kõik kellaajad kirjas.

Kokkulepped ehitajaga

Lodi Jõmmu teeb Emajõel peamiselt tellitud sõite, kuid etenduse «Kadunud Jõmmu!» tõttu tuleb lodjaseltsil teha varasemast rohkem piletiga reise. Jõmmu üks kaptenitest Priit Jagomägi tunnistas, et väga rõõmus ta liikluspiirangute üle pole.

Lodjaselts on ehitajale saatnud sõidugraafiku ning kokku leppinud selles, et kui lodi peab kindlasti silla alt läbi saama, antakse sellest varakult teada. «Eks mingil määral toob see ebamugavusi, aga loodetavasti ei pea ühtegi sõitu ära jätma,» lausus Jagomägi.

Kõik regulaarsed reisid teeb ka laev Pegasus, mille marsruute ega graafikut operaator muutma ei pidanud. Tellimussõitude korral on operaator Timo Risti kinnitusel klientidega läbi räägitud, et Kaarsilla alt läbi ei minda. Kui see on siiski klientide soov, on võimalik silla remontijaga varakult kokku leppida.

Karlova sadamat haldav Seto Line Reisid pole samuti veeliikluse piirangute tõttu väljasõite nihutanud. Küll aga muudetakse sõitude marsruute, ehk selle asemel, et ülesvoolu sõita, pööratakse Atlantise juures ringi ning liigutakse allavoolu. «Leppisime kaptenitega kokku, et sõidame allavoolu ja ei hakka ehitajat oma graafikuga tüütama, las teevad ilusasti silla korda,» ütles Seto Line Reiside juhatuse liige Toomas Sein.

Praegu on Kaarsilla remont graafikus. Üks olulisemaid etappe ehk kandekonstruktsiooni paika saamine kogu silla ulatuses on veel ees. Sellele järgneb veel üks väga tähtis osa, kui sild pannakse suurtele tugiosadele ja seda tõstetakse spetsiaalsete tungraudadega. Tõstetööd jäävad augusti keskpaika.