Mart Reiniku kool saab üle linna staadioni

Kui staadionihoone ehitusega tehti algust juba paari kuu eest, siis jalgpalliplatsi rekonstrueerimine läks lahti sel nädalal. Väljak saab suvega täielikult uue ilme, välja vahetatakse valgustussüsteem ning piirdeaiad, samuti ehitatakse uuesti üles suure platsi kõrval paiknev miniareen.

Selgelt amortiseerunud

Väljaku kasutajatele kõige olulisem on aga see, et vahetatakse välja ka kunstmuru, mis on platsi katnud juba 13 aastat. «See oli juba mitu aastat plaanis, sest väljak oli oma aja ära elanud ja natuke peale ka,» nentis Reiniku kooli direktor Enn Ööpik.

Väljaku rekonstrueerimise hanke võitis Jaagor Grupi ja Sahkar TT ühispakkumus, nemad tegid ka kahe aasta eest Annelinna kunstmuruväljaku ning mullu Sepa jalgpallikeskuse ehitustöid.

Objektijuht Martin Hurt märkis, et nendele kogemustele toetudes osatakse aega optimeerida ning sestap jäeti tööd nimelt suvesse, et kool saaks kevadel kehalise kasvatuse tunnid ilusti ära pidada.

Kuigi vana kunstmuru oli aastatega kulunud siledaks nagu vaip ning muutunud kõvaks kui kivi, ei ole Hurda sõnul väljaku aluspõhja olukord laita ning sestap pole tarvis seda täielikult üles kaevata. Küll aga kaetakse põhi uue tasanduskihiga.

Kunstmuru alla tartaanpatja ei valata, pehmendina kasutatakse liiva- ja kummipurukihti, nagu Sepa staadionil. Uue põlvkonna kunstmuru tuuakse kohale Soomest.

Ökoinnovatiivsus

Kunstmuruväljaku kõrvale kerkiv staadionihoone on aga eriline mitte üksnes Tartus, vaid vaat et kogu Euroopas. Nimelt rajatakse hoone Osiryse projekti raames, mille eesmärk on välja töötada ja katsetada ökoinnovatiivset ehituspaneeli. Looduslikest materjalidest paneele toodetakse Hispaanias, välisviimistlust lisaks need ei vaja.

Embach Ehituse projektijuht Anno Veider tunnistaski, et neile pole see ettevõtmine äriprojekt, vaid võimalus osaleda teistmoodi ja uuenduslikus ehituses. Et kõik sujuks, käisid ehitajad Hispaanias kohapeal asja kaemas. Ometi tõdes Veider, et uurimissaladuse tõttu neile päris lõpuni ei avaldatudki, millest need materjalid täpselt koosnevad.

«Plekk- või teraskarkasse ei kasutata, karkass on taaskasutatud materjalidest. Seintes kasutatakse soojustuseks korki ning seinad katame värviga, mis valguse toimel seob õhus olevat mustust,» heitis Veider uuele staadionihoonele pisut valgust.

300-ruutmeetrises hoones paiknevad staadioni kasutajatele vajalikud ruumid, sealhulgas ooteruum, kontor, pesuruumid ja garderoobid, invatualett, kuhu pääseb hoone tagant, lisaks sporditarvikute laoruum ning hoonet teenindavad ruumid.