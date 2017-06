Raatuse koolipere pakib viimaseid asju

Raatuse koolis pakitakse viimaseid asju, sest juuli alguseks peab koolipere maja tühjaks tegema ning ehituseks üle andma. Praegusest, 1973. aastal ehitatud hoonest jäävad alles vaid seinad.

Kuigi suurem osa ruume on tühjad, võis eile bioloogiaklassi põrandalt leida veel näiteks nõukogudeaegseid mikroskoope, gloobuseid, väikeste loomade skelette, Eesti NSV kaardi ning seitsmekümnendate aastate lõpust pärit palli, mida kasutati õhu kaalumisel.

Puitpõranda krigina saatel hoones ringi uidates võib näha õpilaste poolt seintele joonistatud värvilisi pilte ja sõnumeid, milleks kooli juhtkond andis viimastel koolinädalatel vaba voli.

Sotsiaalpedagoog Merle Saar näitas oma kabineti nurgas seisnud vana raudseifi, kus nõukogude ajal hoiti luku taga õpilaste isikuandmeid, näiteks tunnistusi ja hinnetelehti. Saare sõnul kolimine teda ei kurvasta. «Ei tohi olla kahju asjadest, mis lähevad paremaks. Koolipere jääb ju alles ja see on tähtis,» sõnas ta.

Muusikaõpetaja Anu Tubli, kes on kooli üks vanemaid töötajaid, oli aga veidi nukker, sest tema on selles koolimajas tegutsenud sama kaua, kui see hoone on püsti seisnud – järgmisel aastal täitunuks tal 45 aastat. Tubli läheb koos vana majaga pensionile ja uude majja enam tarkusi jagama ei tule. Küll aga jääb talle vana koolihoonet meenutama muusikaklassist õepoja maakodusse viidud poole sajandi vanune kabinetklaver Zimmermann, mida ta ei raatsinud lasta ära visata.

Kolimisest puutumata on jäänud veel vaid aula, kus toimub täna põhikooli lõpuaktus. Pärast seda on kooliperel Raatuse kooli asja alles järgmise aasta sügisel, mil alustatakse uut õppeaastat täiesti uutmoodi hoones. Seni tegutsevad 5.–9. klassid Ploomikese lasteaia hoones ning algklassid hakkavad õppima Eerika tänaval.

Rekonstrueeritud neljakorruselisse majja ei tule enam tavalist suletud klasside süsteemi, vaid kahele korrusele luuakse avatud õpiruum, kus puuduvad klassidevahelised seinad sootuks.

Raatuse kooli direktor Toomas Kink lubas, et tema kabinet on viimane ruum, mis uues hoones valmib, sest ta peab esmatähtsaks õpilaste heaolu.