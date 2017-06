Muusikut ja poetessi sõidutab ratastel purjekaslava õuest õue

Ühise tuuri esimene kontsert kolmapäeva õhtul läks Viljandis Muksi tamme all tänu taevale väga hästi. Vihma pilvedest kaela ei tilkunud ning vana puu ja roheline ümbrus tekitasid lumma, milles luuletused ja muusika tulid imeliselt esile. Ka lava mängis luuletaja ja helivõluriga kaasa.

Seppade töö Tõrvandis

Erakordse esinemisaluse on Silver Sepp koos isa Ilmari ja vend Meelisega (nemadki on Sepad, aga sealjuures sepad) putitanud just selleks tuuriks vanast helesinisest kastiautost. Sellel on ka puri. Tavatu lava valmis lõplikult Tõrvandis ööl vastu kolmapäeva kella kahe paiku.

Kui auto on sõitnud esinemispaika, kerkib kastis puri, ja lava ongi sama hästi kui valmis. Samas kastis on helisüsteemid ja muusikariistad.

Pille on kaasas Silver Sepa sõnul lugematu arv, täpsemalt kümneid. «Aga kui rääkida plaadi põhipillidest, siis on neid kaks: üks on võrguhargist naelapill ja teine on pirnipuust pakk, naelad sees,» lisas ta. «Kastis on ka Kristiina eritellimusel Itaalias tehtud karmoška, mis mängib nüüd esimesi kontserte.»

Meeleergutust unes

Mõnigi Viljandisse Muksi tamme juurde kontserdile läinud muusika- ja luulehuviline heitis murule selili. Ei ole teada, kas nende hulgas leidus keegi selline, kes helilummuses suigatas ja üürikese aja pärast ärkas virgena, nagu oleks vahepeal unest jõudu ammutanud.

Plaadi «Rohtumised» laulude hulgas on «Oma powersliipi kannan kaasas», mis niisugusest loomulikust meeleergutusest kõnelebki. Silver Sepa seletuse kohaselt on väeuni ehk powersliip tema laulu pealkirja tulnud noorte kõnepruugist, talurahvas tarvitas selle kohta väljendit leiba luusse laskma.

Poetessi sõnul on «Rohtumised ja kohtumised» muusika ja kirjanduse ringreis, kohtumispaik kõigile, kes naudivad ebatavalistel ja iseleiutatud pillidel loodud laule, jutuvestmist ja luulelist sõnajõudu.

«Pärast kontserti lõkke ääres kakaod rüübates võib külaline koos esinejatega tõdeda, et selle suve lilled on end lõpuks õitsele võidelnud ja rohtunud rajad võivad viia müstiliste kohtumisteni,» lisas Kristiina Ehin.