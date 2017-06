Tapmise juba paistnud lahendus jäigi püüdmatuks

Asja tõsidusest saadi aimu siis, kui Ganin Sakala ja Tatari tänava ristmikul uue kortermaja kangialuses kokku varises. Häirekeskuse andmed näitavad, et kiirabi sai esimese väljakutse sündmuskohale kell 00.27. Sellele järgnes mitu hädakõnet, kuid abi oli juba teel. Kiirabibrigaad jõudis sündmuskohale viie minutiga ehk kell 00.32. Järgnes sõit haiglasse.

Materiaalne kasu Ganini peksjaid ei huvitanud. Alles olid nii noormehe rahakott kui mobiiltelefon. Tema taskutest tulid välja sigareti- ja nätsupakid, mis arvatavasti pärinesid kõrvaltänaval paljaks riisutud äridest.

Telefon leiti Männikult

Küll huvitas politseid, kuhu kadus Ganini kasutuses olnud teine mobiiltelefon Sony Ericsson. See mõistatus lahenes kuid hiljem Männiku karjääris, kust kalale läinud isa ja poeg tõmbasid välja kilekoti, milles olnud mobiiltelefoni nad ära kuivatasid ja kasutusele võtsid.

Telefoni «surnust ülesärkamine» pälvis kiire huvi uurijatelt, kes said lõpuks kontakti ka mobiiltelefoni karjääri uputajatega. Viimased väitsid, et olid telefoni üles korjanud sündmuskohalt, kus see ilmselt rüseluse käigus maha kukkus ja tähelepanuta jäi. «Sündmuskohalt käis sel ööl läbi väga palju inimesi,» ütleb politseinik Leis.

Seetõttu oli kuriteokohal ka palju analüüsimist vajanud DNAd. Viimane DNA-vaste leiti alles hiljuti, 2016. aasta septembris. See inimene kuulati üle ja ta põhjendas, miks ta pronksiööl Tatari ja Sakala tänava ristmikule sattus. See oligi viimane aktiivne menetlustoiming Ganini kriminaalasjas.

Põhja ringkonnaprokuratuur lõpetas Ganini tapmise kriminaalasja kuriteo aegumise tõttu eelmisel nädalal. «Isegi kui me tagantjärele saame lõpuks teada, kes Ganini tappis, siis jääbki see nüüd paraku ainult teadmiseks,» ütleb uurimise lõpetanud prokurör Ülviste.

«Meid jääb see teadmatus kindlasti kauaks kummitama,» tunnistab Leis. «Sest meid lahutas selle tapmise avastamisest vaid üks infokild.»

_______

Dmitri Ganini tapmise uurimine arvudes

Üle 200 menetlustoimingu

Ligi 120 ülekuulamist

72 tunnistajat

17 läbiotsimist

8 ekspertiisi

10 tehnilist uuringut

_______

Oodata on Venemaa propagandarünnakut

Venemaa on oma kodaniku Dmitri Ganini tapmist poliitilise vankri ette rakendanud juba kümme aastat, sest Ganinit saab kasutada sümbolina Eesti vaenulikkusest venelaste vastu.

Juba kaks nädalat pärast Ganini surma teatas Vene parlamendi ülemkoja toonane spiiker Sergei Mironov, et soovib anda Ganini nime tänavale, kus asub Eesti saatkond Moskvas. «Ganin oli vene poiss, kodanik, kes saabus Tallinna Peipsi järve kaldal asuvast linnakesest, et väljendada oma protesti, ta peksti jõhkralt läbi, aheldati käeraudadega verise laternaposti külge, ja ta suri verest tühjaks joostes,» väitis Mironov.

Nädal hiljem järgnes juba president Vladimir Putini avaldus: «Tallinnas ei aetud lihtsalt meeleavaldus laiali, seal tapeti üks demonstrantidest. Inimesele ei antud abi, kui ta oli haavatud.»

Poolteist aastat hiljem määras Venemaa toonane president Dmitri Medvedev Ganini emale Venemaa riigipensioni. Hiljuti ilmusid Venemaal uudised, et Ganini tapmise asjus algatati oma uurimine. Tõenäoliselt on Kremlist poliitilisi samme oodata ka seoses värske uudisega, et Eestis uurimine lõpetati. PM