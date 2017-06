Ott Tänak, M-Sport ja Grossi helikopter panid Mäe-Suhka küla kihama

Ohutuse eest vastutav rajajulgestaja möönab, et Tänaku kihutamine näib välja selline: üks Eesti mees lõhub teed isegi rohkem kui üks tavaline Eesti ralli. Ford suisa lendab kruusateedel ning koos masinaga ka kivid ja tolm. Kiviga keegi pihta ei saa, küll aga leiab oma õnnetu lõpu üks rajajulgestajaid lõbustanud väike taskuraadio. Süüdi pole rallimehed, transistori lömastab üks koju kihutanud ning turvapiirete tõttu viimasel hetkel äkkmanööveri teinud tsiviilauto.

Pärast pool tunnikest kestnud tiiru naaseb ekipaaž Tänak-Järveoja hooldusalasse ning ralliauto peidetakse taas kaitsva telgi alla. Kuigi rahva uudishimu on tohutu, ei saa keegi aimu, mida salapärast seal ralliautodega tehakse. Aeg-ajalt vupsab telgisuu vahelt välja mehaaniku käsi, võtab vajaliku töövahendi ning peagi on taas kuulda puurimist.

Eestlaste lobitöö tõi ralli koju kätte

Kui Tänak veedab aega telgis, siis Järveoja tuleb koos mehaanikuga, õun näpus, naaberpõllul rohtu nosivaid hobuseid toitma. Tema ümber on kohe kari rallisõpru, kes õnnitlevad kaardilugejat Sardiinia ralli võidu puhul ning pärivad, mis ime läbi ikkagi M-Sport just Eestis Poola ralliks valmistub. Järveoja avaldab malbelt: «Eks me ise pressisime selle välja.»

Taas väikesele testile ning siis tuleb pikem lõunapaus. Nüüd koguneb hooldusala ette juba suurem hulk fänne. Kes tahab meestele Sardiinia ralli võimaste hetkede eest tänu avaldada, kes on juhuslikult siia sattunud, kes noolib autogrammi. Tänaku ja Järveoja pered on samuti kohal; kui kaardilugeja jalutab ringi, tütar süles, ning näitab talle pargi kõrval hobuseid, siis Tänak hoidub tagaplaanile. Rallisõbrad on veidi kurvad: kui päev varem sai waleslase Evansiga isegi selfisid klõpsitud, siis Eesti rallimees sama avatud pole.

Ühtäkki köidab kõigi kohalviibijate tähelepanu müra, mis ei kuulu mitte ralliautole, vaid helikopterile! Tänaku kauaaegne suurtoetaja Oleg Gross isiklikult on saabunud vaatama, kuidas too kodukamarat künnab.

Kopter maandub ühe talu kõrval, kus alles hommikul toimetas traktor. Oma õuele saabunud tiivulist on uudistama tulnud terve perekond. Kõige suuremad silmad teeb vanaema Taimi. «Ma näen sellist asja esimest korda!» õhkab ta. Suur rallisõber Taimi pole, aga päev läbi õuelt kostev põrin teda samuti ei häiri. «Lapselapsed on sellest rohkem elevil, päevad läbi räägivad sellest.»

Gross viipab tervituseks ja läheb kindla sammuga tehasemeeskonna telki. Pärast jutuajamist Tänakuga toob Gross rallimehe ka rahva ette ning saarlane teatab huvilistele: «Usun, et siinsed teed ja olud on suhteliselt sarnased nendega, mida näeme Poolas, ning ma ei näe mingit põhjust, miks me ei saa seda tööd teha siin. Selleks sai siia tuldud.»

Täna annab Haanjamaa kruusateedele valu neljakordne maailmameister Ogier.