Kas Keskerakonna vene leeri eraldumine või reklaamitrikk?

Sel nädalal alanud kohtuprotsessi avapäeva järel otse Vene saatkonna vastuvõtule suundunud Savisaare viimaste aastate üks suurim tugi Ivanova ei soostunud kommenteerima, kas ta kavatseb valimistel osaleda oma nimekirjaga. «Need jutud, et tekib mingisugune teine nimekiri, käivad ju juba nii ammusest ajast, et siin pole midagi imelikku,» ütles ta.

Postimehega vestelnud kõrge Keskerakonna poliitik tõdes aga, et viimase aja võitlused ning kolme õe ehk Olga Ivanova, Oudekki Loone ja Yana Toomi esinemised on jätnud oma jälje. «Alati on keegi pettunud, keegi solvunud, keegi arvab, et ta ei ole piisavalt pildis,» rääkis parteiladvikusse kuuluv keskerakondlane. «Ja nii nagu kõigis teistes erakondades – valimised lisavad alati pingeid. See, kuidas just oma valijasgrupile sõnumit edastada. See on täiesti loogiline.»

Ta tunnistas, et Keskerakonna ajalugu arvestades on viimase aja muutused toimunud väga kiiresti ja nendega tuleb kuidagi toime tulla. «Olukord peab settima, et rahulikult edasi minna. Jah, on tõmblemist ning see paistab ka ausal moel välja, aga see on täiesti loogiline protsess,» lisas ta.

Põhikiri konkurentsi ei luba

Keskerakonna aukohtu esimees, Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf tunnistas, et ta ei tea, kas Ivanova ja tema võimalik meeskond tulevad välja oma nimekirjaga või mitte. Aga mida teeks erakonna aukohus või mida ütleb partei põhikiri, kui keegi otsustab erakonnast sõltumatult oma nimekirjaga valimistel välja minna?

«Põhikiri ütleb, et erakonna liikmed peavad valimistel ja riigikogus ja volikogudes toetama oma fraktsiooni. Selleks et minna valimistel välja kellegi teise nimekirjas või luua oma valimisliit, peab küsima luba,» selgitas Klandorf. «Mis puudutab aukohut, siis hetkel ma seda väga põhjalikult ei kommenteeriks, sest esiteks peab aukohtule olema tehtud avaldus. Erijuhtudel võivad põhikirja järgi järgneda väga tõsistel põhjustel ka sanktsioonid.»

Kas eraldi nimekirjaga oma koduerakonna vastu konkureerima minek oleks piisavalt tõsine põhjus, et inimene näiteks erakonnast välja heita? «See oleks tõsine põhjus. Aga aukohus saab seda arutada siis, kui vastav avaldus on tehtud. Avalikult Ivanova oma nimekirjaga välja tulemist pole kinnitanud ja seni võib tegemist olla ka kuulujutuga,» lausus Klandorf.

Üks anonüümsust palunud keskerakondlane kirjeldas viimase aja meeleolusid parteis järgnevalt: «Ei saa ju välistada, et keegi ütlebki ühel hetkel «Aidaa!» ja lähebki minema. Seda ei saa välistada. Oleme üritanud end koos hoida, et minna valimistele sama seltskonnaga, ja siiani on see õnnestunud. Aga mis edasi saab, seda ma ei tea. Eriti kui valimised tulevad aina lähemale. Muutused võivad lähiajal olla väga kiired. Ei oska öelda, kuhu see kõik areneb. Momendil ei ole keegi viidanud, et hakkab kuhugi minema.»

Isiklik kampaania tervitatav

Sel nädalal Keskerakonna peasekretärina tööd alustanud Mihhail Korb ütles Postimehele, et tegu ei ole mitte Keskerakonna, vaid Ivanova isikliku kampaaniaga. Tema sõnul on isikliku kampaania korraldamine liikmetele lubatud ja pigem tervitatav, kuigi tavaliselt on sellistel puhkudel kasutatud erakonna sümboolikat. «Kui inimene kuulub erakonda, siis ma ei näe küll ühtegi põhjust oma erakondlikku kuuluvust varjata,» lausus ta.

Jutte võimalikust konkureerivast nimekirjast ei ole Korb enda sõnul kuulnud ning ta loodab, et ükski erakonna tipp-poliitik millegi säärasega ei tegele. «Praeguste reitingute valguses on erakonna olukord päris hea. Igasugune selline tegevus oleks suunatud erakonna lõhestamisele ja sellest, ma arvan, ei ole keegi huvitatud,» arvas värske peasekretär. Samas lisas ta, et kavatseb Ivanovaga tema plaanidest lähiajal vestelda.

Ka Keskerakonna konkurendid on võimalikust Ivanova nimekirjast kuulnud, kuid on pidanud seda pigem naljaks. «Kui see tõesti peaks nii minema, siis oleks see murrang Eesti poliitikas ja Keskerakonnas,» tõdes üks riigikogu opositsiooni liige. «Pooleldi tundub n-ö kolme õe käitumine näitemäng, pooleldi tõde. Selge on see, et erakonna juht Jüri Ratas sõltub neist, ehk et isegi kui nad teeksid oma nimekirja, ei oleks tal mingit võimalust kellelegi öelda, et tuleb lahkuda.»