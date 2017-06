Mayweatheri ja McGregori poksimatš tulebki!

Ala asjatundjate hinnangul võib matši kogutulu ulatuda kuni 500 miljoni USA dollarini. Ulmelisemate stsenaariumite puhul on räägitud isegi miljardist dollarist. Mõlemal juhul oleks tegu maailmarekordiga – senine tippmark kuulub 450 miljoni USA dollariga 2015. aastal peetud Mayweatheri ja Manny Pacquiao duellile.

40-aastane Mayweather lõpetas tunamullu profikarjääri, mille jooksul pidas 49 matši ning võitis need kõik, kusjuures 26 nokaudiga. Viimati käis ameeriklane ringis 2015. aastal, kui alistas kohtunike häältega Andre Berto.

28-aastane McGregor on MMA-ringis saanud kirja 21 võitu (18 nokaudiga) ja kolm kaotust, ent pole kunagi pidanud ühtegi ametlikku poksimatši ei profina ega amatöörina. Matši idee hakkas idanema, kui iirlane teatas USA populaarses jutusaates «Conan», et saaks poksiringis kindlasti Mayweatherist jagu.

McGregori sõnad äratasid hoobilt tohutu huvi enneolematu ja erakordse matši vastu ning arvestades, et mõlemad võitlejad teenivad duelliga vähemalt 100 miljonit dollarit, pole mingi ime, et see ka teoks saab.

Mayweatheri mänedžer Loenard Ellerbe tõdes mõne aja eest: «Pole ühtegi kohta, kus ma võiksin Floydiga viibida, ilma et temalt küsitaks: kas sa Conor McGregoriga võitled? Seetõttu mõtlebki Floyd vaid matšile Conor McGregoriga.»

Kihlveokontorid peavad McGregori šansse tagasihoidlikeks – Mayweatheri võidu tõenäosuseks hinnatakse 85,5 protsenti.