Valitsus astus libedale rajale

Endre sõnul tuleb Juuru vallavolikogu lähiajal kokku ja istungile kutsutakse ka juristid, sest Juuru sooviks ikkagi üksi jätkata. «Meie majanduslik seis on väga hea, me renoveerisime oma vahenditega rahvamaja, praegu hakkame põhikooli renoveerima, Juuru Eduard Vilde kool saab täieliku viimase sõna peal digitaristu,» loetles Endre, milleks kõigeks väike Juuru ise võimeline on.

Lüganuse volikogu esimees meenutas, et Lüganuse on alles 2013. aastal ühe suure ühinemise läbi teinud – toona ühineti Maidla valla ja Püssi linnaga. «Me oleme väga palju pidanud tööd tegema, et piirkonnad hakkaksid ühte sulanduma,» teadis Veiser oma kogemusest, kui keeruline on ühinemine.

Vandeadvokaat Allar Jõks, kes peale Lüganuse valla on konsulteerinud sundliitmiste asjus tervet hulka omavalitsusi ja kelle kliendid on veel Keila linn ning Sõmeru ja Rakvere vald, tõdes, et Loksa erand oli üllatav. Kõik Jõksi kliendid, kellest kolme puhul valitsus eile veel otsust ei teinud, sobiksid vandeadvokaadi sõnul Loksa erandit aluseks võttes samuti erandiks.

«Loksa linnale erandi tegemine muudab valitsusel õiguslikult väga keeruliseks teiste valdade või linnade sundliitmise, kus on Loksast rohkem elanikke. Nii lihtne see ongi,» ütles Jõks. «Haldusreformiseaduse kontekstis on tähtis ainult finantsvõimekus, võimekus oma ülesandeid täita ja vastavus inimhulga kriteeriumile,» oli tema kokkuvõtlik tõlgendus haldusreformi seadusest.

Jaak Aab: enamik erandi saanutest on kohtunud peaministriga

Alles lühikest aega riigihalduse ministri ametit pidanud Jaak Aabi (pildil) sõnul jäeti Loksa linn iseseisvaks, sest linna koostöö Kuusalu vallaga lihtsalt ei toimi.

- Valitsus tegi Keskerakonna juhitud Loksa suhtes otsuse mitte liita seda 2700 elanikuga linna naabriga. Mille eest on Keskerakond Loksat juhtivatele Värner ja Helle Lootsmannile nii suuresti tänuvõlgu, et selline, kogu haldusreformi sisu pea peale pöörav erand Loksale tehti?

Lootsmannis pole üldse küsimust. See kõik on tehtud argumentide põhjal ja argumente saab iga omavalitsuse puhul leida nii poolt kui vastu. Mina toetun ikkagi sellele, et valitsusel on kaalutlusotsus. Riigikohus on seda öelnud, õiguskantsler on ka öelnud, et ei saa vaadata ainult numbrit, peab vaatama ka sisu.

Vaadates kaardile otsa, siis selles piirkonnas oleks loogilisem olnud hoopis teistsugune omavalitsus. Ei piisa Loksa-Kuusalu kokku panemisest. Kuna ees olid sellised raamid ja selline seadus, kus oli vabatahtlik ühinemine, millega arvestati – Haljala ja Vihula ühinesid seal –, siis ega loogilist lahendust ei ole.

Ja põhiline põhjus Loksa ja Kuusalu mitte ühendamiseks on nende suhteliselt erandlik mitte koostöötamise soov. See on volikogude tasandil, linna- ja vallavalitsuste tasandil, elanike tasandil. Ei ole arenenud välja sidusaid teenuseid, integreerumist ei mingitki pidi. Meelevaldselt kokkupanemine – kasutan jälle Ülle Madise (õiguskantsler – toim) sõnu – ei ole eriti hea variant. Igal pool mujal on mingilgi määral läbi räägitud, aga need kaks omavalitsust pole praktiliselt üldse läbi rääkinud. On vahetanud vaid kirju.

- Miks jäid neli võimalikku sundliidetavat piirkonda veel otsustamata?

Selline oli valitsuse konsensuslik arvamus. Need omavalitsused on tegutsenud väga aktiivselt, on tehtud küsitlusi, pöördumisi, elanikud on kohtunud peaministriga. Väga paljud neist erandeist on kohtunud peaministriga. Seepärast oli soov kaaluda esitatud lisaargumente uuesti läbi. 28. juuniks palusime piirkondlikel komisjonidel seda teha.

- Kuidas tagate, et kõigis omavalitsustes tulevad sügisel valimised? 15. juuniks pidid omavalitsused määrama, millised on nende valimispiirkonnad, komisjonid, mandaatide arv.

Muidugi on mul kahju, et neid otsuseid varem ei tehtud, aga mina olen selles ametis kolmandat päeva. Pärast 15. juunit omavalitsused ise enam neid valimistoiminguid teha ei saa. Seda peavad väga paljude suhtes tegema maavalitsused.

Kohtuvaidluste puhul on küsimus, kas kohtuvaidlused peatavad protsessid või ei peata. Kui ei peata, siis tulevad valimised uutes ühinevates omavalitsustes, aga kui kohus peaks need peatama, siis tulevad valimised senistes piirides. Ega seegi ka katastroof oleks – kindlasti valimised toimuvad.