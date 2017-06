Eesti vehklemise medalijuubel

Kui 37-aastane vanameister Novosjolov võitis autasu teisipäeval, siis Beljajeva jõudis saavutuseni eile. «Me ei leppinud Koljaga kokku, et jälle koos medalid võidame, aga see on kõva saavutus, kui ikka kaks pronksi Eestisse tuleb,» arvab 24-aastane Beljajeva, kelle autasu on taasiseseisvunud Eestile 20. individuaalne tiitlivõistluste medal.

2013 üllatuslikult maailmameistriks kroonitud Beljajeva teekond järgmise individuaalmedalini polnud sugugi lihtne. Salapärase põlvemure ravimine võttis aega ligi poolteist aastat ning seejärel tuli koondisekoha eest kõvasti võidelda. August ronis ta välja alles eelmise aasta alguses, kui võitis Barcelona MK-etapi, kuid suvel tuli taas pettuda: EMil leppis ta 10. kohaga ning Rio olümpiamängud läksid samuti untsu. Uus hooaeg tõi aga uue tõusu – veebruaris võitis Beljajeva Legnanos MK-etapi ning oli märtsis Budapesti GP-l kolmas.

Thbilisi EM ei alanud Beljajevale sugugi hästi: alagrupis võitis Beljajeva kuuest minimatšist kõigest kolm, mis tähendas loodetust kehvemat tabelikohta (loe: raskemaid vastaseid), mille kiuste tuli alustada rühkimist tähtede poole.

«EM ongi selline, et juba alagrupid on kõvad. Kunagi ei tea, kellega kokku lähed. Alagrupis läks mul keskmiselt, ei saanud väga hästi alustada, aga suutsin end kokku võtta ning leida endas vajalikud emotsioonid,» räägib ta.

32 parema seas tuli ette aga emotsionaalne takistus: vastaseks sattus koondisekaaslane, kogenud Irina Embrich. Siiski oli Beljajeva mõõk seekord teravam ning 15:11 võidu järel kulgesid järgmised kaks matši juba hoopis vägevamalt – 15:7 langes sakslanna Alexandra Ehler ja 15:8 Iisraeli koondislane Ana London. Nii olid käes koht poolfinaalis ja medal samuti, sest vehklemises antakse välja kaks pronksi.

Ometi tahtis Beljajeva enamat. Nelja parema seas kohtus Beljajeva sakslanna Alexandra Ndologa, kes jäi maikuus Rio de Janeiro MK-etapi finaalis alla Kristina Kuusele. Kaitsva taktikaga vehelnud Beljajeva jõudis kolmandal perioodil kolmetorkelisest kaotusseisust veel seisuni 12:13, kuid Ndolo jäi seekord siiski alistamatuks ja võitis 15:12.

«Muidugi võinuks paremini minna ja poolfinaal jääb natuke kripeldama, aga medal on ikka väga kõva sõna. Olen väga rahul,» sõnab Beljajeva.

Pikalt ta oma esimest EM-medalit tähistada ei saa, sest juba homme toimub Thbilisis naiskonnavõistlus. Tiitlikaitsjana on Eesti lootused mõistagi suured ning Beljajeva sõnul ei taheta mitte mingil juhul leppida vähema kui medaliga. «Muidugi annab see medal mulle ka isiklikult enesekindlust, sest tiitlivõistluste medal on ikka palju olulisema tähtsusega kui MK-etappide poodiumikoht. See on ikka eriline!»

Embrichi lõppkohaks jäi 17. Kristina Kuusk oli 26. ja Erika Kirpu 39.

FAKTIKAST

Eesti 20 individuaalset vehklemismedalit

Täiskasvanute tiitlivõistlustelt on Eesti epeevehklejad võitnud iseseisvuse taastamise järel 20 individuaalset medalit.