Ameerikat mürgitab narkoepideemia

Mullu sügisel pakkus rohkelt kõneainet Ohio osariigi politsei avaldatud foto auto tagaistmel istuvast nelja-aastasest poisist, kes ootas kannatlikult kojusõitu. Esiistmetel vedelesid teadvuseta tema vanaema ja tolle sõber, kes olid teel heroiini tarbinud ja üledoosi saanud. Politsei teatel avaldati foto andmaks pilti sellest, milline on nende igapäevatöö: samalaadsete üledoosi juhtumitega tuleb tegeleda peaaegu iga päev.

Eelmise aasta aprillis suri kangete valuvaigistite üledoosi järel popstaar Prince, kes avalikkuse ees rõhutas pidevalt puhta elu olulisust. Tema kodust ja stuudiost leiti märkimisväärne kogus narkootilisi valuvaigisteid. Et uimasteid varjata, peitis mees neid vitamiini- ja aspiriinipurkidesse. Talle sai surmavaks fentanüüliannus.

Uurijate hinnangul võis Prince’i uimastilainesse tõmmata krooniline puusavalu, mille leevendamiseks hakkas ta võtma kangeid valuvaigisteid. Elu lõpus ostis ta neid massiliselt kokku nii mustalt turult kui ka sõprade nimele väljakirjutatud retsepte kasutades.

Kohati on lood narkoüledoosidest halenaljakad. 45 nädalat New York Timesi bestsellerite edetabelis olnud raamatus «Hillbilly Elegy», mis annab ilustamata pildi Ameerika Ühendriikide keskosas elava vaesema valgete keskklassi elust, kirjeldab autor J. D. Vance pea igas peatükis uimastikasutamist. Ja tegemist ei ole marihuaana, vaid just kangema kraami – heroiini, retseptiravimite ja sünteetiliste mõnuainetega.

Üks autori koolipõlves tema naabruses elanud naine kutsus kord välja politsei, sest tema maja katus oli väidetavalt lekkima hakanud. Kohale saabudes leiti üledoosi teinud naine teadvusetult elutoast, vesi laest tõepoolest tilkumas. Asi ei olnud aga katuses – enne enda uimastamist oli naine teisel korrusel asuvas vannitoas lahti keeranud veekraani, et kümblema minna, ja nüüd ajas vann üle.

Traagilise pildi Ühendriikides toimuvast maalib Sam Quinones oma bestselleriks saanud raamatus «Dreamland: The True Tale of America’s Opiate Epidemic». Uus uimastipuhang nõuab tema sõnul rohkem elusid kui autoõnnetused ja tulirelvade kasutamine, mis olid aastakümneid peamisteks õnnetuse läbi saabunud surmade põhjuseks. Tegemist on ilmselt kõige süngema narkoepideemiaga, mida Ühendriigid kunagi näinud, usub autor. Selle kõrval kahvatuvad ka varasemad suured puhangud – 1970. aastate heroiinilaine ja 1980.–1990. aastate kräkk-kokaiini tarbimine.

Uus epideemia algas vaikselt, kirjutab Quinones, ning on seni ka kulgenud üsna vaikselt, sest vähem on seda näha ida- või lääneranniku suurlinnades. Heroiin ja valuvaigistid võimutsevad just sel alal, millest – nagu Ühendriikides öeldakse – paljud inimesed lihtsalt üle lendavad. Kuigi ka suurlinnades on probleem tõsine.

Sõltuvuse lõksu langesid teiste seas ka Afganistanis ja Iraagis toimunud operatsioonidelt naasnud sõdurid, kellele arstid kirjutasid välja valuvaigisteid. Veel seni küsivad Ameerikas paljud, kuidas see juhtuda sai – kõigi silme all ja samas suuresti tähelepandamatult, märgib Quinones.

Ühendriikide meedia on nüüd teema lõpuks teravamalt luubi alla võtnud. Suurlehtedes New York Times ja Washington Post ilmuvad pea iga päev uued ülevaated probleemi tõsidusest. Lahendusi ei osata samas pakkuda.