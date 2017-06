Elu tippklassi tsirkuse kulisside taga

Tempokas rändartisti elu

Niisiis peatub trupp igas linnas tavaliselt terve nädala. Saabutakse esmaspäeval, sest see päev on kõigil – peale autojuhtide – puhkepäev. Artistid puhkavad ka teisipäeval, ja see on ka ainus võimalus järjekordses uues linnas veidi iseseisvalt ringi vaadata.

Samal ajal käib lavakonstruktsioonide ja dekoratsioonide paigaldamine, milleks on ette nähtud 12 tundi. Kõik peab olema valmis kolmapäeva hommikul kell kuus, et artistid saaksid harjutamisega alustada. Kolmapäeval ja neljapäeval antakse enamasti üks, reedel, laupäeval ja pühapäeval kaks etendust, ning neli tundi pärast viimase etenduse lõppu on trupp esinemiskohast läinud, justkui poleks neid seal kunagi olnudki. Juba jõutakse järgmisse linna ning seesuguse plaani järgi – enne kahenädalast puhkust – kulub kolm kuud jutti.

Kuna artistielu möödub peaasjalikult vaid ratastel, areenil või selle taga, ei maksa imestada, kui Kanada akrobaat François Gravel satub küsimuse peale, mida ta mõne aasta tagusest Tallinnas-käigust mäletab, tõelisse kimbatusse. «Suur torn puust uksega, vanalinn,» kostab ta lõpuks, sorinud pikalt mälupilte käidud paikadest ja linnadest. See on universaalne vastus.

«Mulle meeldib selline elu, põnev on võtta kaart lahti ja vaadata, kus on juba käidud või kuhu läheme,» räägib Montrealist pärit noormees. «Ei, ma ei tunne end neil reisidel üksildasena. Meid on ju lavataguse meeskonnaga kokku sada inimest ja anname endale aru, millise elustiili oleme valinud. Skype ja Messenger on lähedastega suhtlemiseks pidevalt töös. Täna on mu ema sünnipäev, nii et kindlasti võtan temaga ühendust.»

Igaüks teeb grimmi ise!

Muidugi muutuvad aja jooksul kõik etendused, see on ka loomulik – «Varekai» on repertuaaris juba viisteist aastat, suurhallidele kohandatud rändetendusena aga viimased paar aastat. Ka varem rännati linnast linna ja mängiti oma suures telgis, siis tuli ikkagi kõne alla vaid 40 suurlinna üle maailma, kus publikut jagus nii palju, et seal kuu aega kohapeal püsida ja täissaalile esineda. Seepärast nüüd suurtes hallides käiaksegi.

Arvata, et etteastete ohtlikkust silmas pidades on kõigil viiekümnel artistil dublandid, on vale: isegi kui keegi peaks mingil põhjusel trauma saama, on numbrid üles ehitatud nii, et neid saab kergesti muuta või teisega asendada. «Varekai» lõpunumbriks on näiteks tõeliselt raju etteaste «Vene kiiged», kus artistid sooritavad peadpööritavaid trikke kiigelt maha hüpates, ja just selles numbris on varuvariante rohkesti – olenevalt sellest, kas kõik esinejad on ikka täie füüsilise tervise juures. Ainult kahel klounil – mees- ja naissoost – on trupiliikmetest asemikud juhuks, kui nad näiteks grippi peaksid jääma.

Uute artistide otsimisega tegeleb kogu Cirque du Soleili castingʼu-osakond: pidevalt hoitakse silma peal võimekatel sportlastel, kelle karjäär otsa saama hakkab, ning käiakse vaatamas spordikoolide treeninguid. Mõistagi õnnestub vaid vähestel väljavalitutel maailmakuulsa tsirkuse areenile astuda.