Rootsi laevalt varastati kohver 700 000 euroga

Iseasi, kas see tõele vastab, sest teada on, et ta oli eelmisel õhtul laeva peal kohvrit transportinud mehega suhelnud. Kus ja miks nad omavahel kokku puutusid, politsei ei avaldanud, sest uurimine käib. Ent võib arvata, et tutvuti seal, kus laevakruiisil ikka – baaris õlleklaasi taga.

Kuigi ka Tavid ei soovi asja täpsemalt kommenteerida, viitab juhatuse liikme Jüri Martini kommentaar sellele, et kohvri transportija elas laevas lõbusamat elu, kui oleks pidanud. «Meie inkassaator eiras väga raskelt kõiki sisekorraeeskirju, mis võimaldas sellel asjal juhtuda,» sõnas Martin.

Eeskirjade hulka kuulub näiteks see, et raha transportides ei tohi alkoholi tarvitada. Samuti ei tohi teistele inimestele rahakohvri olemasolust rääkida.

See ei ole firmale esmakordne juhtum, mil väärtuslik kohver varastakse. Eelmine kord juhtus säärane asi Stockholmis 2009. aastal. Toona vahetati kavala skeemi abil kohver ligi 13 kilo kullaga teise kohvri vastu, kus olid sees vett täis pudelid.

Jervsoni sõnul on sellisel moel raha või kulla vedamine selgelt ohtlik. «Kindlasti leidub kurjategijaid, kes oleks sellise rahasumma eest valmis inimese elu kallale kippuma. Niimoodi seatakse inimese elu ohtu,» ütles Jervson. On täiesti võimalik, et kohvri varastanud inimene läks kuritegelikule teele vaid põhjusel, et tal lihtsalt avanes selline võimalus.

Jervson lisab, et Tallinki sisekontrolli ja turvameeskond tegid head koostööd. Nende operatiivne tegutsemine aitas kuriteo kiirele lahendamisele suurel määral kaasa.

Martini sõnul said nad juhtumiga seos kindlasti õppetunni. «Igast sellisest juhtumist õpime. Paraku tegutseme sellisel alal, kus riskid on pidevalt olemas ja neid täielikult kaotada ei saa. Aga minimeerida saab kindlasti. Kogu see protsess on nii kompleksne küsimus, et mingit detaili siin lihtsalt muuta ei saa,» sõnas Martin. Ta lisas, et enamjaolt transpordib firma raha siiski inkassaatorteenuse vahendusel, mitte enda inkassaatorite abil.