Timo Soini «Kaardimaja»

Põnev nagu telesari «Kaardimaja», on soomlased kirjutanud oma selle nädala alguse sisepoliitika kohta. Tõepoolest, Helsingi poliitikute intriigid ja topeltmängud edenesid linnutiivul ja varjutasid isegi Donald Trumpi tempe.

Peaminister ise tüüris lennukit presidendi suveresidentsi poole, portfellis valitsuse tagasiastumispalve. Ja siis kuulis, et enamik Põlissoomlaste parlamendiliikmeid on hüpanud hoopis uude fraktsiooni ja ühes sellega tagasi valitsusse. Peaminister pööras ümber ja valitsuskriis oli läbi.

Põlissoomlaste senise käilakuju, välisminister Timo Soini jaoks seisneb iroonia selles, et ta ise on pikkade aastate vältel püüdnud teha kõik selleks, et erakonnast ülehüppamisi ja kaaperdamisi juba ette kõikvõimalike lepingute ja ausõnade võtmisega välistada. Sellel nädalal sai temast endast hüppaja. Mängumees par excellence.