Sihikindel saarlane

Möödunud nädalal juhtus see, mida olid pikisilmi oodanud Eesti rallisõbrad, M-Sporti pealik Malcolm Wilson ning eelkõige rallisõitjad Ott Tänak ja Martin Järveoja. Karjääri esimene MM-ralli võit Sardiinias tähendas, et purgilt saadi kaas maha ning edaspidi võiks rallivõitude püüdmine lihtsam olla.

Tänak võitis etapi oma karjääri 73. rallil. Keegi ei ole kunagi kahelnud Tänaku kiiruses, kuid viimane poolaasta on andnud 29-aastasele saarlasele ka silmanähtavalt enesekindlust. Pärast neljakordse maailmameistri Sebastien Ogier’ liitumist M-Sportiga räägiti, et nüüd on Tänaku võimalus tõestada, et temas peitub maailmameistri materjal. Sõidavad mehed ju võrdse autoga ning millegi taha enam pugeda pole. Etapivõit Sardiinias pani paika ka kõige kriitilisemad spordisõbrad – Ott Tänak võib olla tulevane maailmameister. Kuid… tegu on rallispordiga.