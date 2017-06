«Paksukeste meeskond», dopinguliha ja kivi bussiaknas

«Oma mängustiililt ja mõne kuju poolest on meil palju ühist. Mängijad, kes neil on, sarnanevad mõne meie mehega. Nurgas on Robert Tähega sarnane mees, kellega mängitakse kiirelt ja palju pipe’i (rünnak tagaliinist – toim),» teab statistik.

Mehhikol on väga korralik serv, neli hüppelt servijat ja kaks planeerivat.

«Nad mängivad klassikalist võrkpalli, üheks eripäraks on see, et neil on väga efektne sidemängija, kes armastab trikke teha ja oskab kiiret mängu mängida. Kiirust taga ajades kannatab vahel aga tõste kvaliteet. Diagonaalid on mõlemad üsna tugeva käega, ent mitte nii tugeva löögiga kui Oliver Venno.»

Suurem osa mehhiklasi mängib kodumaal, kolm põhimeest seejuures Leoni linna esindusmeeskonnas. Diagonaal aga alates tulevast aastast Soome liigas.

Mis on Eesti jaoks võtmeküsimus? «Serv. Neil on korralikud vastuvõtjad ja võtmeküsimus on, kuidas vastast serviga suruda. Nad on väga korraliku vastuvõtuga ja kui nad servi hästi kätte saavad, on mäng kiire ja meil raske blokikaitset mängida,» ütleb Rikberg.

Mehhiko koondise peatreener Jorge Azair rääkis, et vastased on kõvast puust, ent ta loodab siiski koduseinte toel edu saavutada. «Vastased on korralikul tasemel ja esikohta võita pole kerge. Samas on meil kodupubliku tugi ja kõik on võimalik. Me ei karda kedagi ja anname endast sada protsenti,» sõnab juhendaja.

Mehhiko võrkpallikoondis on viiel korral osalenud MMil, parim tulemus on siiani 1974. aastast pärinev kümnes koht. Alates 1982. aastast on siiski vaid kahel korral finaalturniirile pääsetud. Samas pääseti eelmisel aasta pärast 48-aastast vaheaega Rio olümpiale, ent seal alagrupiturniirilt edasi ei saadud.

Leoni linnas, 5000 pealtvaatajat mahutavas Domo de la Feria hallis peetaval Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi finaalturniiril kohtub Eesti poolfinaalis Mehhikoga, teise finalisti selgitavad Hispaania ja Saksamaa. Hall on küll 1980ndatel korvpalli jaoks ehitatud, ent viimasel ajal on Leon pigem võrkpalliusku.

Kui siinkirjutaja koos koondise statistiku Alar Rikbergiga eile hilisõhtul Mexico City lennujaamas Leoni lendu ootas, uurisid samale lennule minevad kohalikud inimesed, kas oleme Leoni teel võrkpalli pärast. Nad olid toimuva üritusega kursis, soovisid eestlastele edu ja lubasid saali omasid toetama tulla.

Teises poolfinaalis kohtuvad Hispaania ja Saksamaa. Hispaaniaga pidas Eesti hiljuti sõprusmänge ja oli kindlalt üle. Samas on nad Maailmaliigas hoopis teist masti mängu näidanud. Saksamaa on Maailmaliigas väga korraliku koosseisuga, kuigi mõni äss on puudu. Aga nende põhimehed mängivad tugevates liigades, Itaalias, Poolas. Seega, ohtlikud on kõik kolm.

Mehhiko pakub Eesti võrkpalluritele aga ridamisi ootamatusi. Näiteks hoiatasid kohaliku alaliidu inimesed delegatsiooni juhti Robin Ristmäed: ärge lubage mängijatel süüa punast liha, sest kohalikes loomafarmides söödetakse pudulojuseid jumal teab mis kraamiga ning oht, et sealt pärit liha kaudu satuvad sportlaste kehasse dopingained, on täiesti reaalne.