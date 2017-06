Kuldmedalite võitmise spetsialist

«Mõeldakse võib-olla, et kui viis korda järjest maailmameistriks tulla, siis on see lihtne lugu. Aga Rasmus on iga kord võitnud üle noatera,» sõnab Haugasmäe treener Üllar Põvvat, kes suutis Saksamaal Traben-Trarbachis peetud MMil oma hoolealust tabanud avariis purunenud paadikatte asemel tunni ajaga uue ehitada.

Muidugi ei saa veemotos valitseva konkurentsi tihedust võrrelda maailma populaarseimate individuaalspordialade (tennis, golf, kergejõustik, jalgrattasport) omadega, aga viis aastat järjest maailmameistriks tulla on alati keeruline.

Peale treeneriameti on Põvvat ka paadidisainer ja -ehitaja. «Kui tahad maailmameistriks tulla, peab kõik – paat, mootor, vint, sõitja – olema viimase peal. Ja õnne peab kah olema, aga tavaliselt on tugevatel õnne rohkem. Rasmuse viis järjestikust maailmameistri tiitlit näitavad, et kogu komplekt on meil ikka superhästi kooskõlas. Sest kohe, kui midagi järele annab, tuleb esikohast suu puhtaks pühkida,» räägib ta.

Komplekti neljast mainitud komponendist ilmselt lihtsaim on mootor, milleks on üpris tavaline 40-hobujõuline masin. Kuna OSY-400 klassis kasutatakse homologeeritud mootoreid, ei ole jõuallikaga võimalik rivaalide ees sisulist eelist saavutada. Mootor peab olema lihtsalt töökindel.

Hoopis keerulisem on lugu vindiga, mille mootor vee sees pöörlema paneb ja mis siis paati vees edasi kannab. Vindid pole nimelt tehasetoodang, vaid puhas käsitöö, mistõttu on iga eksemplar ainulaadne. Õige vindi leidmine on veemotosportlastele kõige tähtsam asi üldse – ilma selleta pole esikoha püüdmine võimalik.

Haugasmäel on säärane vint olemas ja seda hoitakse nagu silmatera. Eesti meistrivõistluste etapile, kus viiekordne maailmameister eelmisel nädalavahetusel puhta töö tegi, ei võetud seda isegi kaasa. Paadile kruvitakse supervint külge ainult kõige tähtsamatel rahvusvahelistel võistlustel. «Üks kokkupõrge vette sattunud puuoksaga ja vint on puru. Kui nii juhtub tähtsal võistlusel, pole midagi parata. Saatus. Aga muudel puhkudel tuleb risk maandada,» selgitab Haugasmägi.

Samas poleks Haugasmäe rivaalidel tema supervindiga midagi peale hakata, sest ka kõige väiksem erinevus paadi disainis tähendab, et vaja on hoopis teistsugust vinti. Haugasmäe sõiduvahendi arendamine algas 1997. aastal, kui Põvvat ehitas prototüübi, mis on 20 aasta jooksul muutunud minimaalselt. «Nurgad ja aerodünaamika on väga paigas. Õhu voolamine paadi alt ja paadi pealt on nii head, et ei oska midagi muuta. Ühte nippi nüüd kavatseme proovida,» märgib Põvvat.

Tegemist on hüdroplaan-tüüpi paatidega, sest kiiresti liikudes liiguvad need vee peal planeerides, selgitab Haugasmägi. «Ideaalses variandis puutub paat vett ainult tagumise 30–40 sentimeetriga, ülejäänud on õhus. Pööretes, tõsi küll, on asjad vastupidi – seal viin keharaskuse paadi ninale võimalikult lähedale, et saavutada manöövriks vajalik juhitavus.»

Lõpetuseks sõitja ehk Haugasmägi ise, kes on Harku järve kaldal marurahulik ja malbe – võistluse eel paadi kallal nokitsedes toimetab ta rahulikus tempos ega vannu kordagi. «Vee peal olen hoopis teistsugune, ikka agressiivne. Vastastele tuleb selgeks teha, kes on boss!»

Hea võimalus selleks avaneb Haugasmäel juba järgmisel nädalavahetusel Poolas, Zninis, kus toimuvad OSY-400 klassi Euroopa meistrivõistlused. Tartlase põhirivaal on kodupubliku ees võistlev poolakas Cezary Strumnik, kelle «bossina» Haugasmägi juba mitu aastat järjest töötab.

FAKTIKAST

Rasmus Haugasmägi

24-aastane Tartu Kalevi veemotoklubi sportlane.

OSY-400 klassi maailmameister 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

OSY-400 klassi Euroopa meister 2014, 2015, 2016.