Realist lahkuda ähvardav Ronaldo alustab Venemaal jahti järjekordsele trofeele

Tegu on traditsiooniliselt aasta enne MM-finaalturniiri peetava võistlusega, kus järgmisel suvel 32 koondist võõrustav korraldajamaa saab katsetada, kuivõrd hästi nad võistluseks valmis on. Peale korraldaja osalevad ka valitsev maailmameister (praegu Saksamaa) ning kõigi kuue maailmajao valitsevad tšempionid.

Portugal lunastas pääsme mullu võidetud Euroopa meistritiitliga ning kuna Saksamaa annab nii mõnelegi ässale puhkust, ent Portugal saabus turniirile täisjõus, on Ronaldo šansid auhinnakappi järjekordne trofee lisada arvestatavad. Ent turniiri eel ei räägita Rnaldost mitte koondise-, vaid klubijalgpalli võtmes.

Nimelt avaldas Portugali spordipäevaleht A Bola, mis tavaliselt alusetuid kuulujutte ära ei trüki, loo, kus teatas, et Ronaldo on otsustanud Madridi Realist lahkuda ja sellest ka klubi juhte teavitanud. Peagi kinnitas seda infot Hispaania spordipäevaleht Marca, mis on Realis toimuvaga väga hästi kursis.

«Ronaldo teade, et ta soovib juba sel suvel Realist lahkuda, lõi klubi pahviks. Ametnikud proovivad nüüd teda veenda selle sammu ebatarvilikkuses. Klubi juhtidega vesteldes selgitas Ronaldo, et on väga häiritud sellest, et Hispaania prokuratuur on talle maksuvaidluse tõttu kahtlustuse esitanud,» kirjutas Marca.

Ajaleht lisas, et kuigi Real proovib teha kõik, et Ronaldot ümber veenda, ei hakata teda vägisi kinni hoidma. Klubile pole (veel) laekunud ametlikke ostusoove, aga 180 miljoni euro suurune hinnasilt ei tohiks hirmutada ei Paris Saint-Germaini ega Manchester Unitedit, mis on Ronaldo jaoks kaks kõige loogilisemat sihtkohta.

Endise Manchester Unitedi mängijana on ta välistanud teiste Inglismaa klubide esindamise, Müncheni Bayerni ja Ronaldo DNAd ei klapi kohe üldse ning ülejäänud Euroopa klubidest on PSG ainus, kes suudaks endale Ronaldo ostmist ja talle palga maksmist lubada.

Ronado tulevik ei selgu ilmselt enne paari nädalat, sest maailmajagude karikaturniiri finaal mängitakse 2. juulil ja Portugali šansid selles osaleda on arvestatavad.

INFOKAST

Maailmajagude karikaturniir 2017

Osalevad kõigi kuue maailmajao valitsevad meistrid, valitsev maailmameister ja järgmise MMi korraldaja.

A-alagruppi kuuluvad Venemaa, Uus-Meremaa, Portugal ja Mehhiko. B-alagrupi moodustavad Kamerun, Tšiili, Saksamaa ja Austraalia.

Mõlema alagrupi kaks paremat jõuavad poolfinaali, mille võitjad selgitavad tšempioni. Peetakse ka pronksikohtumine.

16 kohtumist peetakse neljas linnas – Peterburis (võõrustab avamängu ja finaali), Moskvas, Kaasanis ja Sotšis.