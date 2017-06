Vahur Laiapea tantsis Afganistani vanglas Argentina tangot

- Milliste tunnetega te kolmapäeval Eestimaa pinnale astusite?

Kummalisel kombel arvasin varem, et kui jõuan kodumaale ja näen oma kallist naist ja nelja last, siis vallandub minus pingelangusena nutt, aga seda ei olnud. Tundsin ennast päris tugevana. Jah, see oli kohutav aeg, aga see aeg andis mulle võimaluse seesmiselt kasvada.

Olete lugenud Viktor E. Frankli teost «… ja siiski tahta elada»? Autor oli Austria psühhoterapeut ja logoteraapia koolkonna rajaja. Logoteraapia peamine mõte on, et kõigel, mida elus kogeme, on oma mõte ja tähendus. Nii elul kui kogemustel. Frankl võeti noore teadlasena kolmeks aastaks Auschwitzi koonduslaagrisse, kuid ta tuli sealt eluga välja. Lugege, see raamat on vapustavalt hea!

Ma tuletasin Afganistanis kogu aeg meelde, et ka Frankl – kes tegi läbi kolm aastat koonduslaagrit, kaotas oma pere, tema naine põletati – leidis, et kokkuvõttes oli sellel kogemusel mõte ja tähendus. See polnud tema elust mahakantud aeg. Tuletasin vanglas olles seda iga päev meelde, et vaata alati asja mõlemat poolt. See oli oluline aeg minu kui isiksuse kasvamiseks ja minu kui egoisti kahanemiseks.

- Käisite Afganistanis filmimas juba viiendat korda. Kas tõesti ei süttinud peas ohutulukest?

Jah, sest teadsime, et mees, kelleni tahtsime jõuda, see nõukogude ekssõdur, on Talibani liige. Ja et kontaktiks olnud usaldusisik, kes pidi meid kohtumisele viima, et eks temagi on organisatsiooniga seotud.

Afganistanis pole just palju inimesi, kel pole Talibaniga mingeid kontakte – see organisatsioon haldab praegu 70 protsenti Afganistani territooriumist, mistõttu on raske öelda, kelle käes on võim. Kabul ja suured linnad on valitsuse käes.

Võtsime riski, sest mu tõlk ja sõber Mohsin oli paar kuud varem käinud usaldusisikuga kohtumas. Võtsime riski, et katsetame. Seda enam, et olin saanud filmi alustamiseks korraliku stipendiumi, raha kultuurkapitalilt ja filmiinstituudilt. Mul oli tunne, et kui tulen reisilt tulemuseta tagasi, jääb see film lihtsalt pooleli ja tegemata. Olen ju rahaliselt vastutav ka oma laste ees, ma pidin sinna jõudma. Olen 16 aastat olnud sõltumatu filmi- ja saatetegija, ja et vabakutselisena pere ära toita, on olnud suur vastutus ja pingutus, millega olen hakkama saanud.

- Mainisite usaldusisikut, kes teid reetis. See tähendab, et ei tohi kedagi usaldada?

Kindlasti tohib usaldada, aga mitte Afganistanis. Olen mõistnud, et sealsele kultuurile on omane, et inimesed, ka palju väiksemates asjades, on lahked andma lubadusi, kuid kitsid neid lubadusi täitma. See on nende kultuuri osa.

Antud juhul oli siiski tegemist konkreetse reetmisega, kuid vanglas olles, eriti lõpuperioodil, kui vanglaülem ütles mulle kolmel korral, et homme-ülehomme saad välja, viidi mind ikka kongi tagasi. Ning jäin homset ja ülehomset ootama, kuulates iga klõpsatust, kas tullakse mulle järele või mitte. Teadsin, et puhkepäevil, mis on neljapäev ja reede, ei toimu midagi, isegi õue ei viida, ja siis tulid laupäev ja pühapäev, ning ikka ei juhtunud midagi… Kõik see toimus mitu korda.