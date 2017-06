Riik kuulutas kustutusvoolikud igandiks

Hiljutise traagilise Londoni kortermajapõlengu taustal mõjub ehk üllatavalt fakt, ent tänavu aprillis kadus Eesti ehitiste tuleohutusmäärusest hulk punkte.

Seni oli kohustuslik rajada tuletõrje voolikusüsteem kõigisse uutesse üheksa- või enamakorruselistesse hoonetesse. Samuti nelja või enama korrusega eluhoonetesse, hooldus- ja isoleerimisasutustesse ning majadesse, kuhu kogunevad suured rahvahulgad.

Teisisõnu on enamikus Eesti iseseisvuse taastamise järel valminud haiglates, kaubanduskeskustes ja tornmajades kapid, kust saab tulekahju korral lahti kerida vooliku ning asuda ise leeke ohjeldama.

Olukord muutus tänavu aprillis, kui vastav kohustus jäeti alles üksnes suurtele tööstus- ja laohoonetele. «Hetkel tõesti jah, uued büroohooned, eluhooned ja haiglad ja muud – neis sellist sisemist veevärki vaja ei ole, mida saaks kodanik kasutada,» sõnas siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna nõunik Mari Tikan.

Edasist tasub lugeda avatud meelega, sest tõde asub ilmselt kusagil vahepeal. Määruse peale lööb nüüd häirekella mitu tuleohutusettevõtet, nagu Firetek, Tamrex, Antifire ja teised, väites päästeametile ja siseminister Andres Anveltile saadetud kirjades, et tegemist on absurdse ja lühinägeliku otsusega.

Fireteki direktor Georg Kangur ütles, et sisuliselt võetakse suurte ehitiste ja kõrghoonete asukailt tulevikus võimalus end efektiivselt tule eest kaitsta. Pelgalt tulekustutist selleks ei piisa, sest neid on iga 200 ruutmeetri kohta üks. Kustuti toimib järjest 20 sekundit, joa pikkus on neli-viis meetrit. Kui inimene selle aja jooksul tulele pihta ei saa, on tema kaitsevõime ammendatud.

Seevastu voolikusüsteem töötab järjest kuni tunni ja tõrjub tuld kuni kümne meetri kauguselt. Isegi kui leekide allikat ei õnnestu selle ajaga likvideerida, saab lõksu jäänud inimene vähemasti end päästjate saabumiseni elus hoida.

«See on järjekordne näide, kuidas iga uus standard läheb järjest leebemaks,» hindas Kangur. «Voolikukappidest loobumise tendentsi pole mitte kuskil mujal. Uurisin seda Inglismaalt, Saksamaalt, Rootsist, Poolast, Hispaaniast ja Itaaliast – sisevesikutest keeldumisest ei mõtle mitte keegi.»

Ettevõtteid nörritab ka see, kuidas kappide nõude kaotamist põhjendatakse: need olevat raskesti kasutatavad, kallid ja teiste süsteemide kõrval aegunud. «Mina küsiks: kes võtab selle eest vastutuse? Meile ei ole keegi öelnud, kelle otsus see on ja kelle huvides seda tehakse,» lausus Antifire juht Andrus Nurga.

Siseministeeriumi nõunik Mari Tikan selgitas, et uue määruse järgi tuleb veevärk planeerida vastavalt hoone standardile.

Näiteks peab koolimajadesse, haiglatesse ja eluhoonetesse – kui neil on rohkem kui neli korrust – olema paigaldatud märgtõusutoru. See on päästjatele mõeldud vett täis toru, mis aitab kiirelt kustutamist alustada. Peale selle on karmistatud standardeid hoonetele, millel on rohkem kui üheksa korrust või kõrgust üle 25 meetri.

Voolikusüsteemid kaotati Tikani väitel analüüsi tulemusena. Nimelt näitas statistika, et viimastel aastatel ei ole päästeametile teadaolevalt ühegi tulekahju korral voolikusüsteeme kasutatud.

Kui seda ka tehtaks, tekiks probleeme pigem juurde. «Nad veetaks risti koridoridesse, kus nad jäävad evakuatsiooniteedele – näiteks haigla evakueerimisel – hoopis ette,» seletas Tikan.