Anett Kontaveit Hollandis poolfinaalis!

Kogu kohtumise jooksul ääretult kindlat mängu näidanud Kontaveit sai kohe kirja vastase servimurde, läks matši 2:0 juhtima ja võitis 41 minutit kestnud avaseti 6:3. Seejuures näitas eestlanna terve kohtumise jooksul head servi ning lõi juba avasetis viis ässa, millele lisandus teises setis veel üks.

Teist setti alustas Kontaveit sealt, kus avasett pooleli jäi – kiire 3:0 eduseis vormus peagi 6:1 võiduks. Sett kestis kõigest 20 minutit. «Olen väga õnnelik selle üle, kuidas ma mängisin ning poolfinaali jõudmise üle muidugi kah,» sõnas Kontaveit pärast võidukat matši.

Kui Kontaveidi käest küsiti, kas Hollandis toimuvast Ricoh Openi nimelisest muruväljakuturniirist soovitas tal osa võtta hollandlasest treener Glen Schaap, vastas 21-aastane eestlanna jaatavalt. «Glenn ütles, et see on niivõrd suurepärane koht ning hea turniir, kus korraldus kõrgel tasemel,» sõnas Kontaveit.

Tänases poolfinaalis läheb Kontaveit vastamisi ukrainlanna Lesja Tsurenkoga (WTA 37.), matš algab umbes kell 14. Teises poolfinaalis kohtuvad omavahel horvaaditar Ana Konjuh (WTA 33.) ja venelanna Natalja Vihljantseva (WTA 74.).

28-aastase ukrainlanna Tsurenkoga on Kontaveit varem kohtunud ühel korral (2016. aastal Hiinas Guangzhous tuli vastu võtta 4:6, 2:6 kaotus). «Mul oli viimati temaga raske kohtumine, kuid annan endast parima ning vaatan, mis välja tuleb,» sõnas Kontaveit.